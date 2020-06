Le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse en Europe, a prévenu jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), faisant état de près de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 décès quotidiennement en pleine période de déconfinement, ce qui alerte sur l’état des systèmes de santé, déjà sous pression, si cette recrudescence post-confinement n’était pas maîtrisée.

«La semaine dernière, l’Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois (…) Trente pays ont vu augmenter le nombre de nouveaux cas cumulés au cours des deux dernières semaines», a déclaré le directeur de la branche Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Copenhague. «Dans onze de ces pays, l’accélération de la transmission a entraîné une recrudescence très importante qui, si elle n’est pas maîtrisée, poussera les systèmes de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe», a-t-il poursuivi, sans nommer de pays. M. Kluge a par ailleurs salué la réaction «rapide» de pays comme l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne face à la flambée de nouveaux cas survenue dans «les écoles, les mines de charbon et les milieux de production alimentaire» ces dernières semaines, selon l’AFP.

«Lorsque de nouveaux groupes de cas sont apparus, ils ont été contrôlés par des interventions rapides et ciblées», a-t-il félicité. L’Allemagne avait annoncé, mardi dernier, pour la première fois un reconfinement à l’échelle locale qui concerne plus de 600 000 personnes en raison de «l’apparition d’un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d’Europe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest)».

La branche Europe de l’OMS, qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique et comprend 53 pays, compte plus de 2,5 millions de cas officiels, selon l’OMS. Cette dernière a évoqué, par ailleurs, les Etats-Unis comme autre source d’inquiétude où, dit-elle, «le rythme des contaminations s’accélère de manière alarmante, notamment dans le Sud».

Au total, la pandémie a fait 482 802 morts officiellement recensés dans le monde, dont 121 979 aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé et durement frappé par la Covid-19 au début de l’épidémie, notamment à «New York et au New Jersey ainsi qu’au Connecticut voisin. Ces derniers ont décrété mercredi une quarantaine pour les personnes venant de certains autres Etats où la pandémie s’accélère».

Signe de cette recrudescence, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s’est rapproché, mercredi dernier, de ses niveaux record avec près de 36 000 cas en 24 heures. «Si nous sommes incapables de ralentir la progression dans les prochaines semaines, nous devrons revoir dans quelle mesure les commerces peuvent rester ouverts», a prévenu le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. «Car si elle n’est pas contenue dans les deux semaines à venir, elle échappera à tout contrôle», a-t-il averti.

Le seuil des 10 millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine alors que la pandémie n’a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, selon l’OMS. Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel épicentre de l’épidémie, le bilan a dépassé mardi les 100 000 morts, dont plus de la moitié au Brésil.<

