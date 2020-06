Alors que le doute plane sur le déroulement de l’US Open 2020, le Serbe Novak Djokovic a une quasi-certitude: sa priorité se trouverait ailleurs qu’aux Etats-Unis. En France plus exactement où il viserait un nouveau titre à Roland Garros.

New York pourrait ne pas voir le numéro 1 mondial à l’œuvre sur ses courts fin août. Le scepticisme est là. Les données sanitaires qui entourent le déroulement éventuels de l’OS Open n’excitent pas vraiment les têtes d’affiche du tennis mondial. Précaution oblige, il y aura un accès limité aux courts et à la ville. Aussi, les athlètes ne peuvent être accompagnés que par une seule personne dans les stades. En tout cas, pas Djokovic évoque des conditions d’organisation «extrêmes et inapplicables» non sans révéler que «la plupart des joueurs à qui j’ai parlé étaient assez négatif.»

La preuve concrète avec la déclaration faite par Rafael Nadal, tenant du titre : «Si je me sens prêt à disputer l’US Open cette saison ? Aujourd’hui, non. Si vous me demandez si je serai à l’aise de voyager à New York dans

la situation actuelle de la pandémie, je dirais non. Dans quelques mois, j’espère que ce sera possible. Je ne peux pas prévoir ce qui se

passera dans le futur. Comme je l’ai dit, je pense que tout le monde veut revenir, reprendre le tennis et se faire à nouveau plaisir. Mais nous nous trouvons dans une situation sans précédents.»

L’Espagnol ajoutera que «mon esprit n’est pas concentré sur le fait de jouer l’US Open ou ne pas jouer l’US Open, ou de jouer Roland-Garros. J’essaye simplement de profiter un peu de ma vie personnelle et de faire les bonnes choses aujourd’hui. Si quelqu’un arrive demain et me dit : ‘’l’US Open aura lieu, c’est sûr’’, et que c’est officiel, dans ta tête, tu repasses dans un état d’esprit de travail. Mais aujourd’hui, tout est compliqué à prévoir, donc je ne veux pas me stresser. J’essaye de ne pas suivre, minute par minute, la moindre chose qui se passe.»



Une opportunité pour les jeunes

Pour revenir à Djokovic, il semble plus catégorique. «Pour moi, en l’état actuel des choses, la saison se poursuivra très probablement sur terre battue en septembre», prévoit-il. Le triple vainqueur de Flushing Meadows (2011, 2015 et 2018) a plus Porte d’Auteuil en ligne de mire qu’autre chose. Dans cette optique, il préférerait faire l’impasse sur la quatorzaine ricaine et prendre part aux Masters 1000 de Rome et Madrid prévus avant Roland-Garros.

Outre Djokovic et Nadal, dont les participations à l’US Open est quasiment hypothéquées, une autre tête d’affiche n’y sera certainement pas. Il s’agit de Roger Federer. Le Suisse a annoncé, hier dans un communiqué, qu’il ne rejouera plus avant 2021. «Il y a quelques semaines, j’ai dû subir une nouvelle arthroscopie pour mon genou droit. Comme je l’ai fait avant le début de la saison 2017, je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités. Les fans et les tournois vont clairement me manquer. J’ai hâte de tous vous retrouver dès le début de la saison 2021», a-t-il tweeté. Sans ces trois là, les Mdevedev, Zverev, Thiem et les autres auront une chance de triompher mais c’est le prestige du tournoi qui prendra un sérieux coup. Surtout pour la billetterie car les patrons ne seront pas là. <