Le ministère de la Santé organisera «le séminaire national sur la modernisation du système de santé» les 8 et 9 janvier prochain à Alger, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Le séminaire sera organisé sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, selon la même source.

«Cet évènement, auquel participeront plus de 700 professionnels et experts dans la santé, outre les partenaires sociaux et la société civile, portera sur les grands axes de la stratégie nationale de mise en place d’un nouveau système de santé en mesure de satisfaire la demande de la population conformément aux normes internationales», a ajouté le communiqué. «La rencontre se déroulera sous forme d’ateliers pluridisciplinaires qui seront couronnés par des recommandations pratiques permettant de faire un état des lieux de la situation sanitaire et proposer des solutions réalisables», a conclu le document.

