Le sélectionneur de l’équipe nationale de handball, le Français Alain Portes, a déclaré dimanche à Alger que « les joueurs veulent disputer le second tour » de la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball, organisé du 13 au 31 janvier en Egypte. « Je suis quelqu’un qui a de l’ambition et je vais essayer de transmettre cela à mes joueurs qui veulent disputer le second tour de ce rendez-vous mondial. A 59 ans, je me prépare pour jouer mon 2e championnat du monde, ce qui est déjà motivant pour moi et pour la sélection algérienne. », a déclaré à la presse le technicien français, en marge de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui a transmis les encouragements de l’Etat à la sélection algérienne, dimanche à l’hôtel Olympic d’Alger.



Préparation dans un contexte difficile

Le technicien français est revenu sur la préparation des Verts tout au long de cette période, marquée par la pandémie de Covid-19 avec l’arrêt des compétitions nationales. « On s’est préparés avec nos moyens dans un contexte difficile marqué par la pandémie de la Covid1-19. Nous avons organisé des stages en présence des joueurs locaux qui ont très bien travaillé. On aurait aimé disputer plus de matches de préparation, mais cela ne nous a pas empêché à poursuivre notre programme de préparation », a-t-il précisé.

Parlant des joueurs professionnels qui n’ont pas pu participer aux stages de la sélection algérienne, Alain Portes a indiqué qu’il était « l’entraineur qui fait confiance à tous les joueurs qui ont des défauts mais aussi des qualités.». « Les joueurs professionnels ont tout fait pour bien s’intégrer et s’impliquer à notre méthode de travail. C’était difficile pour eux en Pologne. On aura besoin de tous les joueurs. Nous avons des joueurs d’expérience, mais pour moi les 20 joueurs sont importants », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur algérien a qualifié la première rencontre face au Maroc de « difficile par rapport à l’évolution de cette équipe qui a progressé depuis 2012 ». « Le Maroc a beaucoup progressé durant ces huit dernières années. On va essayer de les battre. Je l’ai vu jouer l’année dernière, c’est une équipe qui a des qualités, mais elle a très peu jouer comme nous. C’est un match derby et la motivation des joueurs fera la différence », a dit Alain Portes.



Fier d’entraîner l’Algérie

Pour Alain Portes, le Portugal est beaucoup plus supérieur tactiquement, contrairement à la sélection d’Islande qui est composée de joueurs très costaud physiquement. « Nous avons besoin de se confronter à ces équipes, mais on va essayer de les bousculer. On aura des problèmes sur le plan physique face à cette équipe d’Islande ».

Lors de cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six. Les deux premières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. « Je pense que les favoris sont la Croatie, le Danemark et l’Espagne. La France intervient en deuxième position. L’Egypte est considérée comme l’outsiders avec une génération de jeunes joueurs qui peuvent faire la différence lors du premier match face au Chili. », a estimé Alain Portes. Avant de conclure : « Je suis fier d’entraîner la sélection algérienne et je suis très heureux d’être parmi vous. Je pensais jamais revivre un mondial à cause de certaines personnes qui voulaient m’empêcher de pratiquer le handball, mais heureusement qu’ils n’ont pas atteindre cet objectif ». Le Sept national qui faut partie du groupe F, commencera l’aventure mondiale le 14 janvier avec ce derby Algérie-Maroc, suivi deux jours après (le 16 janvier) du match face à l’Islande, avant de boucler le premier tour le 18 face au Portugal.

