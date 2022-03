On a toujours aimé son franc-parler. On l’a même loué à maintes reprises. Mais force est de constater que Djamel Belmadi était un peu trop nerveux dimanche dernier lors de son face à face avec la presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Dans certaines de ses réponses, le sélectionneur était tombé dans le panneau du parano. Dans d’autres, il a commis des délits de faciès en reprochant à un journaliste de ne pas être assez athlétique pour pouvoir parler foot. Hautement condamnable.

Par Mohamed Touileb

Alors que la tant attendue double-confrontation entre l’Algérie et le Cameroun dans le cadre du dernier tour qualificatif en Coupe du Monde 2022 est imminente, les nerfs semblent à vifs. Surtout ceux de Belmadi qui s’est présenté avant-hier en conférence de presse avec une vocation assez offensive pour rétorquer à certains confrères qui n’ont pas posé les « bonnes questions » déviant de la feuille de route que le technicien avait en tête.



« Pas le physique d’un footballeur »

Le driver des « Verts » a même humilié un gars de la corporation par rapport à son physique. Une attitude fortement déplorable et injustifiable. Peu importe la « débilité » de la question ou la manière dont elle est posée. « Vous me dites que Zorgane méritait… Savez-vous jouer au football ? Vous n’avez pas un physique de footballeur, ni même de sportif, pour dire qu’il mérite. Restez à votre place, vous n’êtes personne pour me dire qu’il mérite. Il mérite d’après toi, journaliste, qui n’a peut-être jamais transpiré », a lâché le successeur de Rabah Madjer. Franchement, ce n’était pas beau à entendre. Avant cette séquence, un autre journaliste a posé une question sur la mise à l’écart du même joueur. Belmadi l’a traité d’ « avocat du joueur ». Et c’était juste parce que la question n’était pas de son goût ou qu’elle semblait toucher à ses prérogatives et ses choix en tant que sélectionneur.



Le respect est requis

Il faut dire que le chef de la barre technique de l’EN a toujours eu un fort tempérament. Même du temps où il était joueur. Néanmoins, quand il se présente en conférence de presse, Belmadi a deux choix : répondre aux interrogations ou les passer poliment sans railler ou aller au clash publiquement pour donner l’impression qu’il contrôle la situation au moment où le bateau des « Fennecs » est à la dérive. S’il y a un camp à attaquer, c’est bien celui de l’équipe adverse et non des gens qui essaient de faire leur boulot. Peut-être maladroitement ou approximativement parfois tant ce métier n’est pas pratiqué que par des lumières. Mais le coach d’une sélection est payé pour animer des points de presse et éclairer l’opinion en justifiant, dans la mesure du raisonnable, certains de ses choix techniques ou tactiques. L’opinion a le droit de voir ses lanternes éclairées. Il n’y a pas à voir le mal partout. Le journaliste qui a été cartonné pour son apparence n’a jamais reproché à Belmadi d’être trop enrobé pour un ex-footballeur professionnel. Aussi, Belmadi ne connaît rien du passé du monsieur ni de son état de santé. Peu-être qu’il a un problème métabolique ou autre. La gaffe existe. Et on souhaite que cela ne se reproduise plus. n