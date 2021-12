Il aura laissé toute la lumière à Madjid Bougherra, coach des A’, durant la Coupe Arabe FIFA 2021 qu’il a fini par remporter. Une fois l’euphorie retombée et les honneurs faits, Djamel Belmadi, sélectionneur des A, a resurgi avec une lettre de félicitations à l’endroit des Verts qui ont triomphé au Qatar. Sa conviction ne change pas. Le coach de l’EN sait que le plus gros mérite dans toute victoire revient principalement aux joueurs qui sont les acteurs principaux. « Grâce à Dieu, le football algérien a été sacré de nouveau dans une grande compétition qu’est la Coupe Arabe FIFA – Qatar. À travers ce présent message, je tiens à présenter mes plus sincères remerciements et félicitations à la sélection nationale qui a amplement mérité ce trophée. À commencer par les joueurs qui ont fait preuve d’application et d’abnégation sur le terrain tout au long de cette épreuve relevée et face à des adversaires coriaces », note le coach des Verts dans une lettre publiée sur le site de la Fédération algérienne de football (FAF).



Il a foi en Bougherra

En outre, il tirera « chapeau aux principaux acteurs qui sont les joueurs. Notamment les cadres expérimentés qui se sont impliqués et ont encadré en véritables leaders leurs jeunes coéquipiers, certes ayant moins de vécu à un tel niveau, mais qui à leur tour, ont gagné en expérience et en valeur ajoutée ». L’architecte du triomphe à la CAN-2019 relève le fait que la présence de certains éléments de son commando a été une plus-value dans ce parcours génial.

Belmadi sait pertinemment que tout le monde a un rôle à jouer dans ce genre d’exploit. C’est pourquoi il a remercié et félicité le « staff technique avec à sa tête Madjid Bougherra pour le gros travail réalisé » non sans estimer que « Bouggy » est « une compétence de bon augure pour l’avenir de notre football national ».



La progression en leitmotiv constant

Par ailleurs, le successeur de Rabah Madjer n’a pas omis de « remercier et de féliciter tous les acteurs, à tous les niveaux, en l’occurrence les membres des différents staffs (médical, administratif, logistique…) qui ont travaillé d’arrache-pied et contribué à ce succès ». Aussi, l’ancien driver d’Al-Duhail SC dédie ce titre « plus que prestigieux » au « peuple algérien d’Est à l’Ouest, et du Nord au Sud, à notre diaspora à l’étranger mais aussi à nos supporters qui se sont déplacés de partout pour venir au Qatar soutenir notre sélection ». Ce nouveau haut fait pour la balle ronde Dz servira à décupler l’envie de signer de nouvelles conquêtes à l’avenir. Pour conclure sa lettre de félicitations, le technicien invaincu avec El-Khadra depuis 33 rencontres, n’oublie pas de rappeler que le degré d’investissement et l’esprit de conquérant sont à préserver. « Que le travail continue, que la progression soit un leitmotiv de tous les jours pour non seulement maintenir notre niveau de performance, mais aussi pour engranger d’autres titres qui feront le bonheur de notre peuple », insiste-t-il. En effet, depuis qu’il a été désigné à la tête de la barre technique des Fennecs, cette devise a engendré les plus beaux des sacres. On en redemande. Notamment à l’approche de la CAN-2021 (09 janvier – 06 février) au Cameroun.

M.T.

