Depuis un moment, la relation entre Djamel Belmadi et la presse nationale connait certaines tensions. Après avoir été propulsé au firmament suite au sacre de la CAN-2019 en Egypte, les rapports sont plus compliqués depuis les deux échecs cuisants avec l’élimination prématurée à la CAN-2021 et l’incapacité à se qualifier en Coupe du Monde 2022 au Qatar. D’ailleurs, un accrochage verbal entre le driver de l’EN et un journaliste est survenu lors de la dernière conférence de presse en septembre. Un incident que la Fédération algérienne de football (FAF) a déploré dimanche soir.

Par Mohamed Touileb

Le communiqué évoque des « dépassements » et de l’ « outrecuidance ». Deux faits motivent cette démarche : l’évocation du salaire de l’entraîneur de l’Algérie, mais aussi une photo « volée » en marge du tirage au sort, qui s’est déroulé le 1er octobre dernier, du CHAN-2022. Ainsi, la FAF a indiqué qu’« à l’heure du bilan de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, la Fédération algérienne de football a constaté, avec beaucoup de regrets, que les conférences de presse du sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, connaissent de plus en plus certains dépassements ».



Photo volée et question fâcheuse

Ces derniers « n’ont, malheureusement, rien à voir avec le cadre sportif et purement footballistique, qui doit caractériser ce genre de rendez-vous conviviaux, d’échanges et d’information ». Raison de cette remarque : un gars de la corporation a voulu connaître le ressenti de Belmadi après que les chiffres de son contrat avec la FAF aient fuité. Une question qui avait fâché le chef de la barre technique des « Verts » qui n’a pas hésité à répondre sèchement à son interlocuteur. En effet, Belmadi avait chargé l’émission qui fait trop une fixette sur ses honoraires tout en dénonçant son contenu médiocre et rébarbatif. Cependant, la « mise au point » de la FAF ne s’est pas arrêtée là puisque l’instance a aussi déploré le fait que « le seuil de l’outrecuidance a été même dépassé lorsque le sélectionneur national a été atteint dans son intimité à travers des captures d’écran prises à son insu lors de la cérémonie de tirage au sort du CHAN TotalEnergies – Algérie 2022, qui a eu lieu à l’opéra Boualem Bessaïh d’Alger le samedi 1er octobre 2022 ».



Menace de poursuites judiciaires

Ce passage concerne des images du téléphone personnel du successeur de Rabah Madjer qui ont été prises à son insu par un caméraman se trouvant un étage au-dessous de là où le technicien était assis lors de la cérémonie. Certes, il n’y avait rien de « confidentiel » puisque la photo contenait une image d’un site de statistiques sportives.

Malgré cela, la structure fédérale note que « Belmadi se réserve le droit de donner des suites à ce type d’incident » non sans assurer que « des mesures seront prises à l’avenir pour que de telles situations déplorables ne se renouvelleront plus ». Et cela sera fait « tout en préservant le droit au large public sportif et aux supporters des Verts de disposer d’un maximum d’informations sur la sélection nationale ainsi que de toutes les données relatives à la vie de l’équipe, au jeu, aux joueurs, aux stages, aux matchs, et de tous les volets liés au seul football ». Le prochain face à face avec les journalistes risque d’être tendu. n