On ne peut pas dire que c’est un invité-surprise tant la pandémie est omniprésente depuis deux ans. Le Coronavirus perturbera inévitablement la CAN-2021 ainsi que sa préparation. Avant même de partir à Doha (Qatar) pour le stage de préparation, deux Fennecs ont été testés positifs. Il s’agit de Benayada et Tougaï qui ont dû retarder leur départ vers la capitale qatarie. La possibilité de voir d’autres Verts être infectés n’est pas à écarter. Une donne avec laquelle le sélectionneur devra composer.

Par Mohamed Touileb

Si Belaïli était déjà à Doha où il est soumis à un suivi médical après avoir été contaminé, ses deux compatriotes ne pourront rejoindre l’EN qu’une fois leurs écouvillons négatifs. Ainsi, le reste de l’effectif qui a déjà entamé la préparation sera à l’abri d’une propagation à plus large spectre au sein des «Fennecs». Ainsi, Belmadi se voit contraint de commencer son regroupement avec des absences. Si certains joueurs (Mahrez, Benrahma, Mandi, M’Bolhi, Tahrat…) sont retenus avec leurs clubs jusqu’au 03 janvier, d’autres éléments comme Chetti peuvent être contraint à s’isoler par précaution.



Les retardataires brouillent la préparation

Il est clair que ces contaminations et arrivées en retard ne sont pas faites pour que la préparation pour la compétition soit optimale. Il n’est jamais évident d’optimiser certains aspects, tactiques notamment, sans la présence des habituels titulaires. Notamment pour ce qui s’agit des joueurs de champ. On pense là au capitaine Mahrez ainsi que Mandi. D’ailleurs, ce dernier pourrait rater tout le stage pré-CAN-2021 puisqu’il n’arrivera à Doha que le 04 janvier, soit à la veille du deuxième et dernier match amical, prévu le 5 janvier contre le Ghana, et deux jours avant le départ de notre délégation vers le Cameroun. Pas l’idéal pour travailler la cohésion pour la charnière centrale. Toujours à ce sujet, il faut signaler que le club espagnol n’a pas voulu laisser filer son joueur même s’il n’a joué qu’un seul des 8 derniers matchs en Liga. Sa direction a activé la dérogation de la CAF faite aux clubs européens et qui stipulait que les Africains pouvaient rester à disposition jusqu’au 03 janvier à minuit. Villareal recevra Levante le 03 à 19h. Le «Vert» doit donc rester à disposition de son coach. De leur côté, Mahrez et Benrahma joueront le dernier match avec Manchester City et West Ham le 1er du mois prochain. Après cela, ils seront libres de rallier Doha.



20 jours pour remettre de l’ordre

Avec la forte présence du variant Omicron en Angleterre, les deux «Guerriers du Désert» restent très confrontés au risque de choper le virus. En Espagne, la menace n’est pas moindre pour Mandi. Comprenez que rien n’est figé avec la pandémie qui peut surgir à tout moment pour plomber les plans de Belmadi. La bonne nouvelle dans tout cela c’est qu’une fois tous regroupés, nos internationaux seront moins au contact extérieur.

Aussi, on peut noter que la partie la plus déterminante de l’épreuve camerounaise pour «El-Khadra» commencera le 20 janvier contre la Côte d’Ivoire. Les deux premiers adversaires, à savoir la Sierra Léone et la Guinée équatoriale, ne représentent, sur le papier, pas de réelle menace pour l’acheminement vers les huitièmes de finale du rendez-vous phare en Afrique. Ce qui laissera du temps pour la guérison et l’optimisation des automatismes.