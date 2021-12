Le planning de l’équipe nationale pour préparer la défense de son titre lors de la CAN-2021 au Cameroun (09 janvier – 06 février) est établi. Stage au Qatar assorti de deux matchs amicaux puis départ vers le pays hôte, Djamel Belmadi, sélectionneur national, n’a pas voulu changer sa méthode. Il a calqué celle qui lui avait permis de décrocher la couronne continentale il y a deux ans et demi en Egypte.

Par Mohamed Touileb

La CAN 2021 débutera dans moins d’un mois. Les Verts devront défendre leur suprématie. Djamel Belmadi a déjà son plan de préparation pour cette mission bien compliquée. Le sélectionneur national ne change pas une équipe gagne, ni le rituel préparatif qui a permis le triomphe de 2019 en Égypte. Le Qatar sera -de nouveau- l’escale pour le regroupement préparatif de l’événement continental.



Qatar – Cameroun : climats plus ou moins proches

Prévoyant qu’il est, le coach de l’EN avait tout préparé en octobre. «Nous avons déjà en tête le stage précompétitif pour la CAN 2021. Nous avons déjà tout planifié, nous avons une vision. On sait combien de matchs amicaux nous allons jouer avant cette CAN. Tout est plus ou moins prêt, il faudra juste appuyer sur les boutons», avait-il déclaré lors de la conférence d’avant-match contre le Niger tenue le mois écoulé.

Comme pour la CAN-2019, c’est au Qatar qu’Islam Slimani et ses coéquipiers feront les derniers réglages avant de rallier le Cameroun pour entamer la défense du titre. C’est clair que Belmadi ne voit pas l’intérêt de faire dans le rapprochement climatique et tout ce qui y rapporte sachant qu’au pays des « Lions Indomptables », la température est plus élevée de 5 à 10 degrés Celsius sur cette période. Aussi, il y a un taux d’humidité assez élevé entre 70 et 75%. Cependant, à Douala, là où les Fennecs animeront les matchs de la phase de poules au Complexe multisports de Japoma.



La Gambie et le Ghana « bookés »

L’ensemble de nos internationaux seront disponibles à compter du 27 décembre comme le confère le règlement de la FIFA. Le regroupement s’effectuera dans un premier temps à Sidi Moussa. Dans la foulée, il y aura le déplacement à Doha qui se fera mardi ou mercredi. Par ailleurs, on peut noter qu’un match de préparation contre la Gambie est au menu. La rencontre se tiendra le 1er janvier suivie d’une autre contre les Ghanéens 4 jours plus tard « alors que le départ pour Douala est prévu le 7 janvier », comme le note Charaf-Eddine Amara, président de la Fédération algérienne de football (FAF).

In fine, rappelons que les camarades de Riyad Mahrez évolueront dans la poule « E » lors de l’épreuve phare en Afrique. Ils seront dans le quartet que composent la Sierre Léone, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire. Les sorties sont programmées pour le 11, 16 et 20 janvier dans l’ordre.