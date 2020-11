C’est samedi soir que Djamel Belmadi, driver de l’EN, a communiqué une liste de 24 joueurs concernés par la double-confrontation face au Zimbabwe (12 et 16 novembre). Deux rendez-vous comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 par lesquels Adam Ounas, de retour, et Karim Aribi, qui découvrira l’ambiance chez les « Fennecs » pour la première fois, sont concernés. On notera aussi le retour tant attendu de Djamel Benlamri en défense.

Comme annoncé par nos soins dans la livraison de mercredi dernier, Adam Ounas a été retenu par le coach de l’Algérie pour le regroupement de la fenêtre de novembre. L’ailier figure bien parmi les Verts sollicités pour l’explication contre les Zimbabwéens. Belmadi n’a jamais caché qu’il était séduit par le talent du Napolitain récemment prêté à Cagliari (Serie A/Italie).

Ainsi, le retour en compétition de l’ex-Bordelais ne pouvait que l’inciter à le rappeler. Lui qui l’avait pris dans les troupes pour la CAN-2019 remportée brillamment par Riyad Mahrez et consorts. En évoquant le milieu offensif de Manchester City, il est utile de souligner qu’il a semblé quelque peu émoussé ces derniers temps. A partir de là, on peut penser qu’il ne sera pas en mesure de jouer l’intégralité des deux rencontres opposant « El-Khadra » aux « Warriors ».



Ounas, pièce de rechange de Mahrez

Si l’on considère la forte impression laissée par Ounas lors de la précédente messe continentale en Egypte avec ses 2 buts et autant de passes décisives en 3 apparitions, il serait la solution de rechange idéale pour le capitaine de l’équipe nationale. Mahrez pourrait même ne pas faire le voyage à Harare, comme ce fut le cas pour l’explication au Botswana à Gaborone il y a un an. Cela dépendra de sa forme.

En tout cas, Ounas a la qualité footballistique pour pouvoir pallier une éventuelle méforme du Mancunien. Samedi dernier, pour la réception de la Sampdoria de Gênes, il était titulaire et a montré qu’il pouvait jouer toute la partie en contribuant au succès (2/0) des siens dans le cadre du 7e round du championnat italien. Dans ce challenge, il a pu compiler 132 minutes en plus d’avoir disputé toute une partie en Coupe d’Italie. Cela fait un total de 222 minutes sur 450 possibles depuis qu’il a rejoint le team de la Sardaigne. Assez pour avoir la bénédiction de Belmadi.



Pas de Slimani, il y a Aribi

Pour la date FIFA qui s’ouvre aujourd’hui, Belmadi a aussi fait appel aux services de Karim Aribi. Le longiligne avant-centre renforce l’attaque des « Guerriers du Désert » où l’absence de Slimani, qui ne joue pas souvent à Leicester City, se prolonge. Le profil du natif de Réghaïa présente beaucoup de similitude avec le meilleur buteur en activité de la sélection.

Le fait qu’il aille tenter une expérience avec le Nîmes Olympique en Ligue 1 Uber Eats (France) lui a offert du crédit aux yeux de Belmadi qui l’a retenu pour lui prouver qu’il a aimé son ambition. Un juste-mérite pour Aribi qui tapait à la porte de l’EN depuis mars dernier quand il était à l’ES Sahel (Tunisie). Certes, le fer de lance court toujours derrière son premier but avec les Nîmois et n’a pas encore gagné une place de titulaire. Cependant, il a pu engranger 71 minutes sur les 3 dernières sorties de son club. Assez pour le voir débarquer chez les maîtres du continent même si les places sont chères. Il essayera de marquer de points et confirmer qu’il peut assumer le statut d’international.



Trois défenseurs centraux (seulement)

Par ailleurs, à la lecture de la liste, on note la présence de 3 défenseurs axiaux de prédilection seulement. Il s’agit de Djamel Benlmari, Mehdi Tahrat (excellent lors des matchs d’octobre) et Aïssa Mandi. Cela veut dire que Belmadi voit en Ramy Bensebaïni une solution pour le cœur de l’arrière-garde en cas de problème. Surtout qu’il y a Mohamed Fares qui semble être en forme depuis qu’il a rejoint la Lazio. On notera, tout de même, que l’ex-pensionnaire de la SPAL est plus un piston gauche utile dans un 3-5-2 plutôt que dans le 4-4-2 ou 4-5-1.

Par ailleurs, quelque peu en difficulté pour ses deux premières apparitions avec la sélection, l’arrière-droit Mohamed Réda Helaïmia a vu le successeur de Rabah Madjer sur le banc lui donner une autre chance pour montrer ses qualités. C’est le cas aussi pour le milieu de terrain Mehdi Zerkane qu’on n’a pas pu voir à l’œuvre ni contre le Nigéria ni le Mexique mais qui est, encore une fois, présent.

Le pensionnaire des Girondins de Bordeaux pourrait se voir confier le rôle d’Adlène Guedioura qui sera suspendu pour l’acte I au stade 5 juillet pour avoir pris un rouge face au Mexique. Grosso modo, Blemadi reste fidèle à ses principes et ses idées de bases. Après tout, il n’y a pas de raison de changer une équipe invaincue depuis 20 rencontres n