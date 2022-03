Hier, en conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, Djamel Belmadi a défendu ses choix. Aussi, il a assuré qu’il y a beaucoup de paramètres qui ont été considérés pour établir la liste finale. Même si cette dernière n’a pas fait l’unanimité, elle semble lui convenir.

Par Mohamed Touileb

« Ne parlez pas de la liste avant les matchs. C’est un conseil que je vous donne. Ne venez pas après dire que j’avais raison de prendre un tel et un tel », Djamel Belmadi n’envisage pas l’échec pour les deux prochaines sorties des « Verts » contre le Cameroun. Pour donner la réplique aux « Lions Indomptables », le driver de l’EN s’est passé de 11 éléments par rapport à la CAN-2021 bouclée avec une élimination prématurée dès le premier tour. Même s’il a dû se passer de certains comme Bounedjah et Benrahma, le coach des « Fennecs » a assuré que « j’aime mes joueurs et je leur dis que c’est eux qui sont le terrain et décident du sort du match. Mais jouer au plus haut niveau comporte le risque de ne pas être convoqué. Et il faut gérer tout ça. Je leur ai envoyé des messages personnels à mes joueurs. Ils savaient s’ils étaient convoqués ou pas avant vous. J’ai de l’empathie pour eux et j’aime la proximité avec les joueurs mais c’est des décisions pour l’intérêt de l’équipe nationale et la qualification ».



L’avis sur les nouveaux

Après la déroute en terres camerounaises en janvier dernier, Belmadi se devait d’opérer des changements dans ses troupes. À ce propos, il assure que « l’échec de la CAN c’est ma responsabilité. C’est un échec collectif et on n’incrimine personne. Ce n’est pas une liste sanction qui a été établie mais une liste pour se qualifier à la Coupe du Monde. L’idée est de se projeter sur les matchs du Cameroun ».

Parmi les nouveautés, on note la présence de Mohamed Benyettou en attaque et Youcef Laouafi en défense. Sur le premier, le successeur de Rabah Madjer a commencé par le féliciter publiquement non sans noter qu’« il n’a pas 20 ans mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il affiche une constance et il a su montrer qu’il était à la hauteur même quand il a joué des défenseurs de qualité comme Alderweireld ». Concernant, Laouafi, il estime qu’« il a un profil à la Nadir Belhadj. Il a une marge de progression sur le plan défensif pour un latéral. Il y a de la progression à avoir ».



Changement d’enjeu et d’approche

Au-delà de l’effectif de circonstances concocté par l’ancien driver d’Al-Duhail SC, la préparation sera décisive pour bien négocier la double-sortie face aux Camerounais. Clairement, les camarades de Riyad Mahrez n’abordent pas ce rendez-vous dans la même posture que la CAN-2021 quand ils étaient tenants du titre.

Certains paramètres doivent être ré-adaptés pour enclencher la machine. « Les joueurs ont pu sentir qu’il y a une évolution de certaines habitudes. J’ai laissé une semaine à la fin janvier, le temps que tout le monde puisse digérer et être attentif. On a commencé un travail où l’idée générale était ‘’qu’allons-nous faire ? ‘’ », indique Belmadi. En outre, il note que « pendant près de deux mois, il y a eu une préparation et une approche spécifiques à ces deux rencontres. Et cela concernait les 35 joueurs présents dans la liste élargie. La qualification ne pouvait pas dépendre de ce qui se fera seulement entre le 21 et 29 mars ». Désormais, il y a la pratique avec le stage à Malabo qui débutera demain. Un avion spécial va décoller d’Alger pour desservir Paris avant de rallier la Guinée équatoriale et plonger dans la préparation effective du double rendez-vous pris avec les protégés de Rigobert Song. Le match ‘’aller‘’ est prévu à Douala le 25 mars et le retour se tiendra le 29 au stade Mustapha Tchaker. n

La conf’ de Belmadi en vrac

l Retour de Guedioura : « Il faut savoir que je suis constamment et tous les jours en contact avec les joueurs. Je ne suis pas sur la nostalgie. J’estime que si je fais appel à lui pour démarrer ou rentrer dans un match c’est pour des directives bien précises qu’il serait capable de faire. On verra s’il va avoir son temps de jeu ou s’il va démarrer ».

l Le joueur camerounais redouté : « Ils n’ont pas qu’un seul joueur. Je ne vois pas l’intérêt de rentrer trop dans le détail de leur équipe. Vous les avez vus. Ils ont plusieurs joueurs et de l’animation. Ils ont tout un style et une construction du jeu. On va essayer de faire en sorte qu’ils soient les moins dangereux possibles ».

l L’état des Fennecs : « Cette équipe a envie de se racheter et procurer de la joie au peuple. C’est ce qui nous anime. Après le 29 mars on veut être dans une préparation et de l’euphorie et se préparer à cet bel évènement qu’est la Coupe du Monde. Les joueurs ont la détermination pour. Ça fait 4 ans que je suis avec eux et ça serait injuste de les juger sur les 3 derniers matchs. Sur tout ce temps, j’ai toujours apprécié leur amour et détermination quand ils viennent en équipe nationale ».

l Est-ce que les Verts sont favoris pour passer : « Favori ou pas, notre objectif est d’aller à la Coupe du Monde. On est dos au mur comme eux (Cameroun). On est 10 équipes dans ce cas de figure. Il faut prendre ça comme une chance. A deux matchs de la Coupe du Monde et un finish chez moi à Tchaker, j’aurais aimé me retrouver dans cette situation. On va être solide là-bas et jouer chez nous pour le retour. Il y a deux matchs à jouer et ne pas trop calculer et respecter le temps de jeu ».

l La pression par rapport à la finale de la CAN-2019 : « D’un côté, il y a la possibilité de brandir un trophée 90 minutes après. Et de l’autre deux matchs pour se qualifier en Coupe du Monde. On n’a pas envie de choisir. Juste après la CAN-2019, l’objectif était de se qualifier en Coupe du Monde. Pour aller à un évènement exceptionnel, il faut descendre en enfer. On traversera des moments difficiles mais il faut passer par là ».

l Déplacement des supporters : « Je les remercie d’avance parce que le peuple a eu une réaction beaucoup plus sage que les pseudo-spécialistes. Ils ne sont pas amnésiques. C’est un soutien énorme qu’on peut avoir. Les retrouver à Japoma sera important. Même s’ils ne seront pas majoritaires, ils feront du bruit. Après, on jouera à Blida. Et comme je l’ai toujours dit, on joue pour eux avant tout ».

l Belfodil : « Belfodil était très prometteur. Il n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir. Mais il a pu rebondir par la suite. En 2019 il était bon. Quand il est en pleine possession de ses moyens, il peut apporter beaucoup. Mais il ne sait pas que marquer des buts. Il est très bon techniquement même s’il ne semble pas avoir le gabarit pour ».

l Feghouli : « Il n’a pas beaucoup joué depuis la CAN. La semaine dernière il a joué 80 minutes contre le Barça puis il a enchaîné face au Besiktas. Il est sorti à la mi-temps. Il a une gêne mais il est disponible pour le week-end. Il va être dans le groupe. Il est prêt à rejoindre la sélection. Il est précieux dans ces moments-là ».

l Stade de Japoma : « Le stade où on a perdu beaucoup de choses ».

l Désignation de Bondo comme arbitre : « Je n’en pense rien…