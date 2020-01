L’évocation pourtant empreinte de prudence du Président de la République de la question hautement sensible du schiste continue de susciter polémique et débats. Le schiste comme alternative énergétique en Algérie semble, on le voit, avoir du mal à passer, et dans une conjoncture politique délicate où l’Etat est à la recherche du consensus, le sujet semble loin d’être bienvenu. Le mouvement populaire qui n’en demandait pas tant a d’ailleurs vite exprimé le rejet du recours au gaz de schiste. La question du schiste comme alternative en Algérie, comme ailleurs dans le monde, semble de plus en plus constituer un véritable sujet à contestation. Depuis son évocation pour la première fois en 2014 par le Premier ministre de l’époque Abdelmalek Sellal comme alternative au conventionnel dont l’amenuisement est aujourd’hui acté, l’option est perçue, et par la société et par les spécialistes, comme une solution dangereuse pour l’environnement et la santé publique. Il n’en fallait pas plus pour réactiver une controverse déjà vécue il y a quelques années. En 2015, cette question avait provoqué des actions dures de protestation dans les régions du Sud notamment à In Salah, et d’une vaste campagne nationale de dénonciation, obligeant le gouvernement à faire marche-arrière. Pour les observateurs les plus neutres sur la question, les techniques d’extraction actuelles étant polluantes et coûteuses, il serait judicieux de garder les réserves à la disposition des générations futures qui pourraient les exploiter lorsque la technique permettrait une extraction sans danger. Le désormais sulfureux dossier a été déterré récemment à l’occasion des débats sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures, en octobre 2019, soit en plein mouvement de contestation populaire pour le changement. Le texte avait été vivement fustigé par le Hirak, car en plus d’autoriser l’exploitation du schiste, il permet l’octroi de concessions aux multinationales pétrolières.



Quid des énergies renouvelables ?

La question hautement inflammable du schiste pose ainsi en filigrane celle pourtant moins polémique des énergies renouvelables. Une éventuelle option de l’Etat pour le schiste comme alternative au conventionnel voudra-t-elle dire l’abandon des énergies renouvelables qui constituent pour un pays comme l’Algérie la véritable alternative qui garantit la préservation de l’environnement ? Les acteurs du renouvelable pourraient ainsi trouver dans l’option schiste, si elle se confirmait, le risque d’un désintérêt de la part de l’Etat concernant le solaire et l’éolienne pour ne citer que ceux-là. Bien que l’idée du schiste n’empêcherait pas un développement des énergies renouvelables en parallèle, l’image négative en termes écologiques du schiste ne participe nullement à calmer les esprits. En matière d’énergie, l’Algérie est appelée dans les prochaines décennies à faire preuve d’imagination et d’ouverture. La diversification en matière d’énergie est devenue irrémédiablement un passage obligé pour éviter la dépendance. Préparer l’après gaz et pétrole pour ne pas se fragiliser davantage. L’intérêt affiché récemment pour le fameux projet Desertec avait rassuré un tant soit peu les partisans du renouvelable. Sonelgaz qui avait annoncé avoir mis en place un processus de passage aux énergies renouvelables avait considéré que la transition énergétique est la meilleure voie pour assurer le développement futur de l’économie nationale. C’est le plus grand défi qui se présente à l’Algérie dans les vingt prochaines années. n

