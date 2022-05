Du 18 au 21 mai 2022, le Salon national du livre de Chlef ouvre ses portes gratuitement aux lecteurs. La deuxième édition de cette manifestation culturelle se déroule dans la magnifique enceinte de la maison de la culture de Chlef. Elle est organisée par les éditions « Les Presses du Chélif » en collaboration avec la direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Chlef. L’événement est placé sous le slogan « Écrire pour le souvenir », et ce, en reconnaissance aux nombreux écrivains dont les écrits portent pour l’essentiel sur l’histoire du pays.

Par Rouchdi BERRAHMA

Avis aux boulimiques de livres, mais aussi aux non-initiés qui hésitent encore à faire le grand plongeon. Du mercredi 18 au samedi 21 mai se tient dans la maison de culture de Chlef la deuxième édition du Salon National du Livre de Chlef. Un rendez-vous haut en couleurs et riche en rencontres.



LES GRANDS EDITEURS SONT DE LA PARTIE

Pour la deuxième édition du salon, le comité d’organisation annonce la participation de 25 éditeurs. Parmi les maisons d’édition qui seront présentes au rendez-vous, citons l’ANEP, qui participe avec plus de 400 titres récents ainsi que l’ENAG, qui promet des rabais très importants sur les ouvrages de référence.

Plusieurs maisons d’édition feront le déplacement à Chlef, entre autres, Casbah éditions, El Qobia, Frantz Fanon, APIC, El Ikhtilef, Tafat, El Hibr, Mimouni, Samar, Loumi, Sedia, Barzakh, El Othmania, El Maarifa, El Othmania, Benhamda, Les Pages bleues, ITSC Global, Houma et Média Plus. Les éditeurs proposeront leurs dernières parutions au public chélifien.

Bien entendu, d’autres maisons spécialisées dans le livre technique et scientifique dresseront leurs stands dans les locaux de la maison de la culture à côté des éditeurs dont la production concerne en priorité les livres de jeunesse et d’enfants outre les ouvrages parascolaires et éducatifs.



DES DIZAINES D’ECRIVAINS ATTENDUS ET UNE PROGRAMMATION QUI VEND DU RÊVE

Le salon accueillera des dizaines d’écrivains, de Abdelkader Guerine à Nadjib Stambouli, en passant par Rachid Ezziane ou Mehdi Messaoudi, mais aussi des écrivaines, comme Fella Andaloussia ou Salima Mimoune.

La programmation autour de conférences, tables-rondes et séances-débats sera riche pour cette deuxième édition du Salon National du Livre de Chlef. On peut citer, pêle-mêle, la conférence d’Amar Belkhodja sur le 08 mai 1954, Lazhari Labter sur l’écriture du roman historique ou Aziz Mouats sur « Les retombées internes et externes de l’insurrection du Nord-Constantinois ». Plume reconnue à l’international, Amine Zaoui animera une conférence sur la littérature et la politique.

Le comité prévoit en outre des soirées musicales et artistiques animées par des troupes locales ainsi que la projection du film d’Ahmed Benkamla.

Des cadeaux symboliques et distinctions seront décernés aux participants à la fin de cette manifestation culturelle.



LE SALON, C’EST AUSSI UN VOYAGE DANS CHLEF, LA CAPITALE DU CENTRE-OUEST

En plus des nombreuses conférences et tables rondes portant sur des thèmes en rapport avec la culture et l’histoire, les visiteurs seront aussi emmenés dans une flânerie littéraire à travers la capitale du centre-ouest et ses lieux les plus emblématiques, des visites sur les sites historiques et naturels dont regorge la wilaya.