Après le succès de la première édition en 2019, MS PUB, sous le patronage du ministère de l’industrie, organise le Salon International de la Ventilation Chauffage et Climatisation (SIVECC) du 13 au 16 septembre 2021 au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger.

Le salon, qui verra la participation de plus d’une soixantaine d’exposants, rassemblera différents opérateurs des domaines du chauffage, de la ventilation et de l’air conditionné : Commercialisateurs d’énergie, équipements et services en génie climatique et électrique, froid et climatisation. Parrainé par le Ministère de l’industrie, le SIVECC pourra compter sur la présence de nombreuses institutions publiques. En effet, l’ANDI, l’IANOR, l’ALGRAC, l’INAPI et l’ONML auront des espaces dédiés et organiseront des conférences durant le salon. Dédié à la technologie et à l’innovation, le SIVECC sera l’occasion de découvrir les nouveautés du marché et de donner de la visibilité aux acteurs des secteurs du confort aéraulique, se plaçant ainsi précurseur dans ce domaine en Algérie. Répondant à une demande de plus en plus croissante dans le secteur, ce salon constitue une plateforme d’échange pour les professionnels de la climatisation, du froid, du conditionnement d’air, du chauffage, et de la ventilation. Proposant ainsi des produits de qualité et haute sécurité.

