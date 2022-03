Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est considéré comme un “territoire non autonome” par l’ONU en l’absence d’un règlement définitif. Il s’agit de la dernière colonie du continent africain dont le dossier est toujours sur la table de la 4e commission de décolonisation de l’ONU.

Le Maroc occupe aujourd’hui 80% du territoire et propose une autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario réclame un référendum d’autodétermination.

Le 19 mars, l’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid au lendemain de l’annonce surprise du gouvernement espagnol de son soutien à la position de Rabat.

Le Sahara occidental est un territoire de 266.000 km2 situé sur la côte atlantique et bordé par le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie. Quasi désertique, il est riche en phosphates et son littoral, long de 1.100 km, est très poissonneux. Coupé du Nord au Sud depuis les années 1980 par un mur érigé per les forces occupantes, long de 2.700 km, le Sahara Occidental compte plus d’un demi-million d’habitants.

Le Maroc assure mener d’importants programmes d’investissements mais les Sahraouis estiment qu’ils ne profitent pas à la population sahraouie. Près de 200.000 réfugiés sahraouis vivent à ce jour dans des camps près de la ville algérienne de Tindouf, près de la frontière marocaine.

Depuis le cessez-le-feu proclamé en 1991 après 16 ans de lutte armée, avec une zone tampon contrôlée par des Casques bleus a été érigée.

Le référendum accepté par toutes les parties alors, a été sans cesse repoussé en raison d’un différend sur la composition du corps électoral.

En novembre 2020, le cessez-le-feu a volé en éclats après le déploiement de troupes marocaines à l’extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route vers la Mauritanie, selon eux illégale.

La Mission de l’ONU (Minurso), basée à Laâyoune, éprouve de multiples difficultés à remplir son mandat d’observation en raison d’entraves posées par les deux parties.

En octobre 2021, l’ONU a nommé l’Italien Staffan de Mistura comme nouvel émissaire, après le rejet depuis 2019 d’une dizaine de candidats par les deux parties.

En décembre 2020, les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental, en contrepartie d’une normalisation des relations du Maroc avec Israël.

Le 18 mars 2022, l’Espagne a opéré un changement de position radical, en soutenant pour la première fois publiquement la position du Maroc d’un plan d’autonomie pour le Sahara occidental, mettant fin à la brouille diplomatique avec son voisin.

L’Algérie, qui a toujours soutenu le droit des peuples à l’autodétermination, rappelle le lendemain son ambassadeur pour consultations.