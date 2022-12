Par Anis Remane

Le roi Abdallah II de Jordanie a entamé depuis hier une visite d’Etat de deux jours en Algérie. Le monarque jordanien est invité par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué de la présidence. Avant son arrivée à Alger, Abdallah II s’est rendu au Caire où il s’est entretenu avec le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi et doit achever sa tournée en se rendant à Rome où il doit rencontrer le président Sergio Mattarella et la présidente du Conseil des ministres Georgia Meloni. Jusqu’à hier, en fin de journée, peu d’indications étaient disponibles sur les entretiens entre le roi de Jordanie et le président algérien. Les deux chefs d’Etat ont cependant de nombreux sujets à aborder ensemble dont celui de la question palestinienne que l’Algérie a pris la décision d’appuyer en tentant depuis janvier dernier – et depuis le dernier sommet arabe à Alger début novembre dernier – à rassembler sur la base de l’accord signé le 13 octobre 2022 à Alger par les différentes factions palestiniennes autour d’une feuille de route unique et d’un agenda, dont la finalité est d’organiser des élections libres d’ici octobre 2023 dans le but d’en finir avec la dissension entre le Hamas à Gaza et le Fatah à Ramallah et de permettre aux Palestiniens de se doter de représentations politiques et institutionnelles crédibles.

Sur ce point, l’Algérie et la Jordanie sont d’accord tout comme ils sont sur la même ligne s’agissant du droit des Palestiniens à un Etat indépendant dans les frontières de 1967. Fin novembre, le souverain hachémite a reçu à Amman une délégation du Congrès américain, une rencontre au cours de laquelle il a souligné, selon un communiqué de son cabinet, «la nécessité d’intensifier les efforts pour parvenir à une paix juste et globale, fondée sur la solution à deux États, qui garantit la création d’un État palestinien indépendant dans les limites des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale». Une déclaration qui correspond à celle, historique, qui a couronné le sommet arabe d’Alger. Par ailleurs, le roi Abdallah II est crédité d’une écoute auprès de l’Autorité palestinienne et de son chef Mahmoud Abbas. Son avis sur l’Autorité et ce qu’il pourrait initier en sa direction comme contacts et encouragements à assumer la feuille de route dessinée à Alger est non seulement précieux, mais décisif, d’autant que de nombreux observateurs estiment que s’il y a un effort politique et diplomatique à déployer, il est à faire en direction de l’Autorité étant engagée depuis «Oslo» dans une relation y compris sécuritaire très complexe avec Israël.

Fait non négligeable à signaler, la visite du roi de Jordanie en Algérie intervient quelques semaines avant une nouvelle réunion annoncée des factions palestiniennes à Alger à la fin décembre . C’est ce qu’a indiqué récemment Khalil al-Hayyah, responsable du Hamas à Gaza, qui a précisé que cette réunion sera convoquée par l’Algérie. Al-Hayya a ajouté que Hamas veut «restaurer l’unité palestinienne (…) sur un programme qui veut mettre fin à la division» et place en avant la question de la résistance, selon l’agence de presse allemande. Le responsable du Hamas a souligné la nécessité de s’entendre sur une «phase de transition» durant laquelle un «comité exécutif serait formé et un programme consensuel établi». wait and see <

