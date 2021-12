Par Nadir Kadi

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) Tayeb Zitouni s’est officiellement exprimé, hier, au sujet des résultats définitifs des dernières élections locales pour les Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW).

Le responsable, en saluant l’organisation du vote, mais surtout le résultat de son parti, arrivé 2e après le FLN, a toutefois dénoncé certaines irrégularités et lacunes et a confirmé par la même occasion le dépôt de recours devant les instances électorales. En ce sens, Tayeb Zitouni déclare : «Le RND enregistre avec soulagement le résultat des élections, l’émergence d’une Assemblée représentative composée de représentants jeunes (…) S’il n’y avait pas eu des lacunes enregistrées sur le terrain, notre parti aurait pu prendre part à l’élection au niveau de toutes les Assemblées des communes et de wilaya».

Parti politique qui s’est, en effet, porté candidat dans 1 073 commune et 51 wilayas, Tayeb Zitouni souligne toutefois que cette participation importante mais incomplète «ne veut pas dire que le parti n’est pas présent dans les autres communes et wilayas (…) Non, le RND est ancré dans 1 541 communes dans les 58 wilayas et au sein de la communauté à l’étranger». Ainsi, la raison de l’absence de listes dans certaines régions s’expliquerait, d’une part, par la loi électorale, qu’il s’agirait de «corriger», mais aussi pour des considérations internes au parti : «Le parti est en reconstruction, en phase de relance avec un nouveau règlement, une nouvelle forme d’action militante». Toutefois, Tayeb Zitouni promet déjà que les «4 935 élus» du RND «dont 366 dans les Assemblées de wilaya» auront pour priorité les questions d’ordre économique. «Nos élus dans les Assemblées seront, et sans le moindre doute, la voix du peuple pour relancer le roue de la croissance et de l’économie locale (…), comme nous l’avons dit lors de la campagne. Cette croissance est malheureusement en panne à cause du manque de prérogatives des collectivités locales et de lois dépassées».

Quant aux dépassements et irrégularités dénoncées par le secrétaire général du RND, le responsable déclare : «Malheureusement, nous avons constaté certains dépassements commis par des représentants des autorités (…) Ce sont des actes isolés, certains ont encore la mentalité de la bande, certains se sont habitués à utiliser leur téléphone… Nous leur disons que l’Algérie a pris la décision de mettre un terme à ces pratiques.» Et dans cette logique de dénonciation, le responsable politique donne pour exemple de ces «incohérences» dans les résultats : «Le RND avec une majorité absolue de plus de 50%, dans 58 communes, et la majorité relative dans 331 communes, devrait avoir environ 400 communes, mais ce n’est pas le cas (…) Or il apparaît que nous n’avons pas la présidence de commune où le peuple nous a pourtant donné une majorité.» Ainsi des «recours» auraient bien été déposés, confirme le responsable.

Par ailleurs, et sur un plan plus politique, le responsable a souligné, hier, que le RND a des «programmes dans tous les domaines, et ses priorités avec la majorité présidentielle (…) Le Président a une vision positive, notamment pour la reconstruction des institutions». Il ajoute également dans le même discours qu’il pouvait être en désaccord avec la majorité, il existe toutefois certaines «différences» de points de vue. Ainsi sans nommer ces différences, Tayeb Zitouni déclare : «Nous ne sommes plus un outil, une machine, un allié occasionnel du jeu politique (…) non, nous sommes aujourd’hui un parti politique qui tire sa force et sa légitimité de ses militants et des citoyens».

