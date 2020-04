Le football est à l’arrêt mais le marché des transferts ne cesse de s’agiter, et certains clubs anticipent déjà le prochain mercato d’été. Quid de la Juventus Turin ? La Vieille Dame tente de séduire les meilleurs avant-centres de la planète pour trouver le complément idéal à Cristiano Ronaldo en attaque. Mais son désir le plus cher, c’est de faire revenir Paul Pogba dans le Piémont.



La question de leur été

La Juventus rêve d’un retour de Paul Pogba. Le Français a laissé un excellent souvenir à Turin et le désir de le rapatrier reste vivace chez les dirigeants piémontais. Le joueur, qui souhaiterait toujours quitter Manchester United, ne verrait pas non plus d’un mauvais œil des retrouvailles avec la Vieille Dame. Et le contexte n’est pas totalement défavorable puisqu’il arrivera en fin de contrat avec les Red Devils en 2021. Même si les dirigeants mancuniens peuvent activer une option pour une saison supplémentaire, l’hypothèse de le transférer cet été a du sens.

Mais c’est une opération lourde d’un point de vue financier. Transféré à l’été 2016 pour 105 millions d’euros, Pogba, 27 ans, vaut encore à peu près la même somme aujourd’hui. Le problème pour la Juve, c’est qu’elle n’a pas une marge énorme au niveau de son budget. Le recrutement de Cristiano Ronaldo et son salaire pharaonique, évalué à plus de 30 millions d’euros par an, limite considérablement sa capacité d’investissement. Les dirigeants turinois cherchent une solution et étudieraient notamment la possibilité de mettre un joueur dans la balance. Le nom de Paulo Dybala a été avancé, mais ils souhaitent le conserver.

Surtout, la Juventus Turin n’est pas la seule à s’intéresser à Pogba. Zidane n’a jamais caché sa volonté de le voir rejoindre le Real Madrid et le champion du monde 2018 est loin d’être insensible à l’intérêt de l’entraîneur merengue. Mais Pogba ne fait pas forcément l’unanimité au sein d’une Maison Blanche dont la priorité se nomme Kylian Mbappé. Compte tenu du prix de l’attaquant du PSG, le Real peut difficilement réaliser les deux opérations, même à un an d’intervalle. Il pourrait laisser le champ libre à la Juve pour Pogba. Reste à savoir si le club italien est vraiment prêt à casser sa tirelire pour le retour du Français.



Leurs cibles

L’intérêt pour Pogba traduit aussi un besoin de renforcer l’entrejeu avec un joueur de premier plan. Le club turinois a un plan B dans cette optique avec Sergej Milinkovic-Savic, mais le Serbe de la Lazio est très convoité. Pour les dirigeants bianconeri, il faudra certainement définir une priorité car ils ont aussi l’objectif d’attirer un avant-centre de classe mondiale pour former un duo de rêve avec CR7. Les pistes menant à Mauro Icardi (PSG) et Harry Kane (Tottenham) ont largement été évoquées. Dernièrement, la Juve s’est penchée sur le cas du Napolitain Arkadiusz Milik, d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et de Gabriel Jesus (Manchester City).

Mais si la Juve maîtrise un art, c’est bien celui de réaliser des bonnes affaires. Elle pourrait le confirmer cet été. Soit en relançant des joueurs expérimentés en quête d’un second souffle comme Marcelo (Real Madrid), qui pourrait compenser un éventuel départ d’Alex Sandro renforcer un secteur, les latéraux, qui a affiché ses limites cette saison. Soit en mettant la main sur les jeunes pépites italiennes. Dans cette optique, elle travaille déjà depuis longtemps sur les dossiers Sandro Tonali (Brescia) et Federico Chiesa (Fiorentina). Mais elle regarde aussi hors de ses frontières, notamment en Espagne avec Ferran Torres (Valence).



Qui va partir ?

La quête d’un avant-centre sonne vraisemblablement l’heure du départ pour Gonzalo Higuain. L’ancien Napolitain a l’un des salaires les plus élevés de l’effectif turinois et son transfert semble nécessaire pour financer le gros renfort espéré par la Juve en attaque. Miralem Pjanic et Alex Sandro sont également susceptibles de quitter le club. Leurs noms circulent notamment du côté du PSG pour favoriser une venue éventuelle d’Icardi.

La Vieille Dame pourrait par ailleurs transférer un ou plusieurs de ses ailiers. Douglas Costa, Federico Bernardeschi et Juan Cuadrado sont régulièrement annoncés partants dans l’optique de dégager des fonds pour le recrutement. Le Brésilien est d’ailleurs très apprécié par Josep Guardiola depuis qu’ils ont collaboré au Bayern Munich et un transfert à Manchester City n’est pas à exclure. Enfin, les défenseurs Daniele Rugani et Mattia De Sciglio ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante.

Mais aussi…

Qui dit Juve dit Sarri. Et qui dit Sarri dit Jorginho. La rumeur des retrouvailles entre l’entraîneur turinois et son métronome à Naples et à Chelsea a fait surface depuis le début du printemps. Son agent avait considéré un transfert à la Juve comme une hypothèse avant de se rétracter et laisser entendre que Jorginho pourrait même prolonger avec les Blues. Mais si Miralem Pjanic venait à quitter le club, le coach de la Vieille Dame pousserait certainement pour l’arrivée du milieu international italien. C’est un dossier à suivre. Car Jorginho est peut-être la pièce manquante au puzzle pour permettre enfin à Sarri d’imposer son style de jeu dans le Piémont.<

