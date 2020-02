Le ressortissant italien, testé positif au coronavirus, après son entrée sur le sol algérien, a été transféré vers son pays (Italie), rapporte, cebsamzdi, l’APS, en citant une source du ministère de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière. Le ressortissant en question a été transféré depuis l’aéroport de Hassi Messaoud à bord d’un avion privé de la compagnie aérienne italienne, précise l’agence de presse. Le ministère avait rappelé qu' »un cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février. Il s’agit d’un ressortissant italien en provenance d’Italie ». Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place contre le coronavirus (Covid-19) est « renforcé régulièrement » pour répondre à l’évolution de la situation, a souligné la source, rappelant les gestes de prévention à adopter contre cette maladie. La plate-forme téléphonique mise en place le 26 février, accessible au numéro vert 3030, joignable sur téléphones fixes et mobiles (24h/7J) est animée par des médecins.

