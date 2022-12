Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé vendredi à Ryad (Arabie Saoudite), que le renforcement des relations stratégiques entre le Monde arabe et la Chine contribuerait à l’émergence d’un monde multilatéral, loin des politiques individuelles et des visées d’hégémonie.

“Dans un contexte marqué par la polarisation de l’ordre mondial et l’incapacité de l’ONU à résoudre les conflits dans notre région et dans le monde, le renforcement des relations stratégiques entre le Monde arabe et la Chine contribuera à l’émergence d’un monde multilatéral, loin des politiques individuelles et des visées d’hégémonie”, a précisé M. Benabderrahmane dans une allocution prononcée lors de sa participation en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au 1er Sommet sino-arabe de coopération et de développement.

“Notre réunion aujourd’hui nous incite à faire une rétrospective des liens entre les civilisations arabe et chinoise profondément ancrés dans l’histoire et des relations entre les deux parties remontant à plus de 2000 ans, via la route de la soie par voies terrestre et maritime, empreints des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et d’entraide”, a indiqué le Premier ministre.

L’histoire contemporaine des deux parties témoigne de “la pérennité de ce legs historique privilégié à travers les différentes étapes de la coopération et de la solidarité entre les deux parties”, a-t-il rappelé, soulignant que la Chine “n’a jamais hésité à apporter son soutien à la question palestinienne et aux mouvements de libération dans les pays arabes, de même que les pays arabes n’ont jamais manqué d’appuyer le principe de l’Unicité de la Chine et le rétablissement de son siège légitime à l’ONU”.

Cette rencontre “est un nouveau rendez-vous avec l’histoire en vue de poursuivre l’approfondissement de la coopération bilatérale qui a connu, ces dernières années, un bond qualitatif, avec des échanges commerciaux et des investissements communs ayant atteint des niveaux records, érigeant ainsi la Chine en premier partenaire commercial des pays arabes qui sont, à leur tour, le septième partenaire commercial de la Chine et son premier fournisseur en pétrole brut”, a-t-il ajouté.

Ce partenariat, a-t-il dit, “a atteint une nouvelle phase, en instituant le +Forum sur la coopération sino-arabe+ en 2004, comme cadre global de la coopération collective, appuyé par des mécanismes politiques et socio-économiques, suivi ensuite par l’adhésion des pays arabes à l’Initiative chinoise +la Ceinture et la Route+ et à ses projets”.

Et d’ajouter: “Nous affirmons notre soutien à cette initiative qui s’appuie sur les programmes de développement dans les domaines des infrastructures de base, des communications et de l’énergie, ce qui est à même de créer une interconnexion entre nos économies et de conférer davantage de souplesse et de flexibilité à nos échanges commerciaux et construire un espace plus large pour nos investissements communs”.

A l’occasion, M. Benabderrahmane a salué “le soutien apporté par la Chine aux pays arabes en vue de lutter contre la pandémie du Coronavirus, devenant ainsi un modèle noble des relations de solidarité entre les pays en développement, où les dimensions humaines et les relations économiques et commerciales sont indissociables”.

L’Algérie et la Chine liées par des “relations historiques et stratégiques”

Au niveau bilatéral, le Premier ministre a affirmé que l’Algérie et la Chine étaient liées par “des relations historiques et stratégiques, remontant à la guerre de libération algérienne, la Chine étant le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958”.

Les deux pays ont également des positions convergentes sur de nombreuses questions d’intérêt commun, et apportent leur soutien mutuel à leurs intérêts fondamentaux”. Dans ce contexte, il a indiqué que le processus de coopération entre les deux pays “a abouti à la signature de la Déclaration d’établissement de relations de partenariat stratégique global en 2014, ainsi que l’adoption du 2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale (2022-2026), ainsi que la signature au cours de ces derniers jours, du “Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l’Initiative de la Ceinture et de la Route ” à laquelle l’Algérie a adhéré en 2018, et le Plan triennal 2022-2024 de coopération dans des domaines stratégiques”.

“La signature de ces documents à seulement quelques jours de la tenue de notre Sommet reflète la volonté commune de l’Algérie et de la Chine de renforcer la coopération globale et fructueuse entre le Monde arabe et la République populaire de Chine” a-t-il indiqué.

M. Benabderrahmane a, par ailleurs, évoqué le Sommet arabe abrité à Alger novembre dernier, le qualifiant de “Sommet rassembleur”, notamment à travers la proposition de créer un comité de contact et de coordination arabe en soutien à la cause palestinienne pour appeler à la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire en vue d’attribuer à la Palestine la qualité de membre à part entière à l’ONU”, invitant la Chine à “adhérer à cette démarche et à soutenir la position arabe”.

“Je me félicite de notre position commune à l’égard de la question palestinienne qui constitue la cause centrale du Monde arabe, ce qui requiert une intensification des efforts des deux parties à même de trouver une solution juste, inclusive et permanente”, a poursuivi M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre a saisi cette occasion pour transmettre aux participants à cette rencontre “les salutations du Président Tebboune, président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet, qui suit avec un intérêt particulier les travaux de notre Sommet et lui souhaite tout le succès, le considérant comme une nouvelle étape dans le processus d’établissement d’un partenariat stratégique entre la Chine et les Etats arabes, basé sur le respect mutuel, la coopération fructueuse et la croissance commune, en plus d’être une valeur ajoutée pour l’établissement d’un nouveau système économique international plus équilibré et de l’ériger en modèle de coopération sud-sud”.