Les Jeux méditerranéens-2022 (JM-2022), prévus du 25 juin au 6 juillet à Oran, seront retransmis dans au moins huit pays, a annoncé le président du Comité international des JM (CIJM), Davide Tizzano. Reportés d’une année en raison de la pandémie de coronavirus qui a conduit à un glissement de calendrier des compétitions sportives internationales, les JM d’Oran coïncideront avec le 70e anniversaire du CIJM qui met les bouchées doubles pour réussir ce rendez-vous, ce qui s’inscrit dans le droit fil de sa stratégie pour moderniser l’événement. «Nous avons attendu quelques semaines avant de donner cette interview car nous voulions annoncer la nouvelle. Pour la première fois, les droits TV de diffusion des JM ont été vendus. Eurovision Sport va donc diffuser dans huit pays confirmés et nous attendons d’autres avec l’espoir d’atteindre 12 nations», a indiqué Tizzano à l’APS. Avec une expérience de plus de 60 ans en matière de promotion sportive à l’intention d’un public international, Eurovision Sport, spécialiste des droits sportifs, garantit aux fédérations une facilité d’accès aux radiodiffuseurs de service public qui appartiennent à l’Union européenne de Radio-Télévision (UER), qu’ils viennent d’Europe ou d’ailleurs. Sur son site, Eurovision Sport précise les chaînes de télévision ayant acquis les droits de retransmission des JM-2022. Il s’agit de la RTSH (Albanie), la RTVA (Andorre), la BHRT (Bosnie), CYBC (Chypre), France Télévisions (France), l’ERT (Grèce), la RTP (Portugal) et la TRT (Turquie). «D’autres diffuseurs devraient leur emboîter le pas», prédit la même source, confirmant ce qu’a avancé le patron du CIJM. «Œuvrer, aux côtés du CIJM, à mettre les JM en lumière sur les télévisions, les radios et les plateformes en ligne des membres de l’UER, était une opportunité que nous ne pouvions pas manquer. Ce qui importe pour l’UER, c’est que les Jeux méditerranéens soient un événement multisports unique en son genre, dans le cadre duquel s’affrontent des athlètes de pays européens, africains et asiatiques, ce qui nous permet d’impliquer tous nos membres des pays méditerranéens.», a réagi Andreas Aristodemou, responsable des Droits sportifs pour les sports d’été à l’Eurovision Sport. Pour protéger ces JM-2022 et leur image, Davide Tizzano a fait savoir que le CIJM avait beaucoup travaillé sur le plan diplomatique pour repousser le déroulement de la Coupe d’Afrique des nations-2022 (CAN-2022) de handball, dont la date allait coïncider avec le rendez-vous d’Oran, ce qui aurait constitué un «dangereux précédent», selon lui. «Nous avons activé tous les canaux possibles. J’ai moi-même eu une rencontre personnelle avec le président de la Fédération internationale de handball (FAHB). C’est donc une réussite pour moi, mais aussi pour les JM et le Comité d’organisation d’Oran», s’est-il félicité. Prévue initialement du 13 au 23 janvier, puis du 22 juin au 2 juillet au Maroc, la CAN-2022 de handball se déroulera finalement en Egypte du 11 au 18 juillet.

