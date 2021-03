En Espagne, le mercato agite tout Madrid depuis quelques jours. En effet, depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance au Real ! Hier, AS lui accorde sa Une et se questionne sur «l’inconnue Cristiano» ! Et selon le journal madrilène, il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, la Vieille Dame pourrait laisser partir le joueur libre à la fin de la saison, sauf que son salaire de 31 M€ par an serait l’un des principaux freins à un retour à la Casa Blanca.

Malgré ses 36 ans, il reste une valeur sûre et surtout si le Real n’est pas en capacité de s’offrir Erling Haaland ou Kylian Mbappé cet été, un retour de CR7 permettrait aux dirigeants de gagner du temps en faisant revenir un joueur qui a tout gagné avec les Merengues. Rien n’est encore fait et cela relève du fantasme pour le moment, ce qui fait dire à Marca que «le Real doit s’en tenir à son plan initial», à savoir s’offrir l’une des superstars de demain : Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Selon le quotidien, les rumeurs sur CR7 ne changent pas les plans du Real qui doit d’abord se concentrer à équilibrer ses comptes et un retour de Ronaldo pourrait plomber les finances du club. Bref, rien n’est fait dans ce dossier…

