Erling Haaland s’apprête à enflammer le mercato d’été. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait « optimiste » concernant la possible venue de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Le quotidien espagnol parle d’un prix aux alentours de 150 millions d’euros. Il sera l’une des têtes de gondole du prochain mercato estival. Auteur de 33 buts en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison, Erling Haaland est certainement le joueur d’aujourd’hui. Et sans aucun doute celui de demain, aussi. Du haut de ses 20 ans, l’attaquant norvégien affole autant les compteurs que les courtisans sur le mercato. Si le Real Madrid est souvent annoncé en pole position dans ce dossier, le FC Barcelone, de son côté, ne compte pas rester les bras croisés.



UN PRIX FIXÉ À 150 MILLIONS D’EUROS

Selon les informations de Sport, le club catalan serait même plutôt « optimiste » concernant une possible venue de l’attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en 2024. « Le Barça est convaincu que cette signature est vitale pour démarrer un nouveau cycle, même si elle reste très coûteuse », précise le quotidien espagnol, qui parle d’un prix fixé aux alentours des 150 millions d’euros par le BvB. Mal en point au niveau de ses finances, les Blaugrana espèrent toutefois avoir leur mot à dire dans le dossier Haaland. « Une recrue top est visée pour l’été prochain, et ce sera un attaquant », est-il précisé. Pour rappel, Haaland dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros, mais uniquement valable à partir de 2022. Si le Borussia Dortmund souhaite donc toucher le jackpot pour son buteur, une vente est à envisager lors du prochain mercato estival, comme le soulignait Sport ce hier. « J’ai encore un contrat de trois ans. Je ne suis pas contrarié par cela », expliquait la semaine passée le Norvégien, pas vraiment perturbé par les rumeurs autour de son avenir. Il semble bien le seul.

