Florentino Pérez n’avait qu’un nom en tête, celui de Kylian Mbappé. Et forcément, cette prolongation à Paris peut clairement être vue comme un échec sur le plan mercato pour le club de la capitale espagnole, qui a tout de même connu une belle fin de saison avec ce doublé Liga-Ligue des Champions. Et ce n’est pas tout, puisque Carlo Ancelotti a déjà vu comment sa défense a été renforcée en vue de l’été prochain avec l’arrivée du roc Antonio Rüdiger. Et ce n’est pas terminé, puisque maintenant, le champion d’Espagne et d’Europe en titre veut conclure le transfert d’Aurélien Tchouaméni, dossier sur lequel nous vous informons en exclusivité sur Foot Mercato depuis le début. Les Merengues touchent au but et sont très proches d’un accord avec l’AS Monaco, pour un montant environnant les 100 millions d’euros bonus inclus.



De quoi recruter à tout va !

Il faut dire que selon Goal, le Real Madrid a un sacré montant à disposition pour recruter cet été : plus de 400 millions d’euros. Un montant colossal qui s’explique notamment par les gains et les primes liés à la victoire totale en Ligue des Champions, les économies faites pendant le covid où les Merengues ont été assez discrets sur le mercato, ainsi que les économies sur les départs de joueurs avec des salaires importants comme Bale, Isco et Marcelo. Autant dire que Florentino Pérez va pouvoir se faire plaisir. Une somme folle qui pourait même être plus conséquente dans le cas où le club parvienne à se séparer de joueurs comme Mariano Diaz, Luka Jovic, ou même Dani Ceballos et Marco Asensio, dont l’avenir est assez flou. Vous l’aurez compris, ça va bouger cet été à Madrid, et nul doute qu’on aura droit à une ou deux grosses surprises d’ici la fin du mois d’août… n

Articles similaires