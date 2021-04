Où jouera Martin Odegaard la saison prochaine ? Voici une question à laquelle il est difficile de répondre, pendant que le prodige norvégien s’épanouit complètement du côté d’Arsenal. Peu utilisé par Zinedine Zidane en première partie de saison, le milieu de terrain offensif revit en terres londoniennes, où il n’est que prêté avec option d’achat. Et chez les Gunners, on rêve de pouvoir le conserver au delà du mois de juin…

Comme l’explique le sérieux quotidien The Times, l’écurie de Premier League est très intéressée par la possibilité de le recruter de façon définitive. Et en face, on ne fermera pas la porte à un départ. Au contraire même. Le club merengue serait intéressé par une vente afin de renflouer les caisses et de pouvoir avoir une marge de manoeuvre supérieure dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland.



Un prix correct…

Arsenal a lui aussi besoin de vendre pour recruter, et Alexandre Lacazette, cité par le média, pourrait en faire les frais. Il faut dire que le Real Madrid a fixé le prix du milieu norvégien à 35 millions de livres, soit un petit peu plus de 40 millions d’euros. Un montant que les dirigeants d’Arsenal ne sont pas encore capables de mettre sur la table, mais qui reste relativement correct.

Une décision qui risque de faire parler à Madrid, où beaucoup de fans considéraient Odegaard comme l’un des principaux tauliers du nouveau cycle qui doit s’ouvrir rapidement. Et toujours selon le journal britannique, il ne devrait pas être le seul à faire des valises définitivement puisque Gareth Bale, Dani Ceballos et Luka Jovic risquent aussi d’être vendus pour encaisser de belles liquidités et frapper fort sur le mercato…

