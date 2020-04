À chaque jour sa rumeur de mercato. Et comme souvent, elle provient directement de la presse catalane. Si le possible transfert de Lautaro Martinez au Barça occupe régulièrement la Une de Mundo Deportivo et Sport ces dernières semaines, la vedette est récupérée ce mercredi par… N’Golo Kanté. En effet, selon MD, le club catalan songerait à recruter le milieu de terrain de Chelsea. «Option Kanté», peut-on ainsi lire en première page du quotidien. En quête d’un milieu de terrain, notamment si les départs d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal venaient à se concrétiser l’été prochain, les Blaugrana songeraient donc au champion du monde 2018. «C’est le meilleur milieu récupérateur du monde, il a le profil physique que recherche le club et il changerait de visage de l’équipe», écrit ainsi Mundo Deportivo. Mais sous contrat jusqu’en 2023 avec les Blues, et dans l’hypothèse où son envie soit celle de rejoindre le Barça, Kanté pourrait avoir du mal à se libérer. Alors, pour convaincre Chelsea, le board catalan aurait un plan. Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho, lui aussi sous contrat jusqu’en 2023 avec les Blaugrana, devrait y faire son retour une fois cette saison terminée. Et son envie serait celle de retourner en Premier League, où le club de Frank Lampard souhaiterait l’accueillir. Bingo. «Le désir du Brésilien de rejoindre Chelsea pourrait ouvrir la possibilité d’un échange», assure le quotidien. Reste à voir si les Blues accepteraient cette possibilité, tant les profils des deux joueurs sont différents. En novembre dernier, N’Golo Kanté, de son côté, n’avait pas exclu de terminer sa carrière à Stamford Bridge. «Chelsea n’est pas trop petit pour moi, j’ai fait trois belles années ici, ce club m’a beaucoup aidé et j’espère gagner encore beaucoup de titres ici. C’est possible que je termine ma carrière à Chelsea. Je suis sous contrat jusqu’en 2023 donc j’espère vivre de belles choses jusqu’en 2023 avec Chelsea», confiait l’international français. Le Barça peut-il désormais le faire changer d’avis ? Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid de Zinedine Zidane serait également à l’affût.

