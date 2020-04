La direction du quotidien « Ennahar » a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué, que le journal ne paraîtra plus « jusqu’à nouvel ordre ». La même source précise que la décision a été prise pour cause de « crise financière ». Une situation dans laquelle se retrouve « Ennahar » depuis février dernier, indique le communiqué, en mentionnant que le quotidien ne recevait plus de publicité étatique « qui est notre seule source financière ». Le signataire du communiqué (dévoilé ce jeudi mais daté du 24 avril dernier) invoque également la crise sanitaire comme autre « raison » à l’arrêt d’imprimer et de distribuer le journal.



Communiqué de la direction générale de « Ennahar »