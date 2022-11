Les relations entre l’Algérie et le Qatar se renforcent de plus en plus. Les Qataris ont décidé d’offrir « un cadeau » aux Algériens en leur réalisant un stade de 10 000 places. Il y a quelques semaines, un accord a été trouvé entre les responsables algériens et qataris pour la réalisation de plusieurs projets dans divers domaines. Pour saluer la démarche de l’Algérie et renforcer davantage la coopération entre les deux pays, le Qatar a décidé d’offrir à l’Algérie un stade de 10 000 places couvert des deux tribunes.

Selon certaines sources, ce nouveau stade de 10 000 places est en cours d’étude et sera réalisé dans la ville d’El-Bayadh à 200 km de la wilaya de Laghouat. En plus du stade Miloud-Haddefi d’Oran, trois autres stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Koléa dont les travaux tirent à leur fin et 5 autres seront bientôt réalisés en Algérie.

Il y a une semaine, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, chargé du suivi des stades en chantier à la place du ministre de la Jeunesse et des Sports, a annoncé le lancement de la réalisation de 4 nouveaux stades de grande envergure dans les régions du Sud. Ce stade de 10 000 places ne figure pas dans le projet de réalisations promis par les autorités algériennes.

