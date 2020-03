Dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle, le Partir des Travailleurs (PT) réagit à la condamnation, ce mardi, de Karim Tabbou à une année ferme. Dans un texte, signé par le Secrétariat permanent du bureau politique, et intitulé « La réalité dépasse la fiction« , le PT critique les conditions dans lesquelles s’est déroulé le procès « sans avertir le concerné, sa famille ni même ses avocats » au moment » où les Algériennes et les Algériens, à l’instar des peuples du monde entier, sont saisis d’angoisse, inquiets face aux risques ravageurs que pourrait provoquer la pandémie du Covid19 sur les vies humaines dans notre pays. ». Tout en exigeant la « libération immédiate et inconditionnelle de Karim Tabbou et de tous les détenus politiques et d’opinion« , le parti des travailleurs « s’interroge sur la signification de ce procès expéditif et de la condamnation qui s’en est suivie. Alors que dans plusieurs pays des milliers de prisonniers de droit commun ont été libérés, par décision politique, pour éviter la propagation du coronavirus dans le milieu carcéral fortement peuplé, dans notre pays des dizaines de détenus politiques et d’opinion continuent de séjourner arbitrairement en prison ».

