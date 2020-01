Le débat autour de la révision constitutionnelle a fait réagir

le Parti des travailleurs (PT), qui dit ne plus croire aux « fausses

solutions », soulignant que le peuple algérien « a été maintes fois trahi par de fausses promesses, de réformes, y compris constitutionnelles ».

Dans un communiqué du bureau politique du parti, rendu public hier, le PT dit qu’il « ne croit plus aux fausses solutions » et qu’il ne veut plus de « replâtrage du régime » ni de « solutions qui viendraient d’en haut ». Considérant que « l’issue positive à la situation, ouverte par l’irruption des masses depuis le 22 février, réside dans l’ouverture d’un large débat au sein de la population », le PT estime que « la répression doit cesser immédiatement et le champ politique et les médias doivent être ouverts à tous points de vue ». Le PT ajoute, à ce propos, que les salles publiques « doivent être mises à la disponibilité de tous les citoyens pour pouvoir discuter, échanger, débattre de tous les sujets qui les préoccupent et donc de l’issue positive à la situation révolutionnaire qui prévaut dans le pays depuis bientôt onze mois ».

Pour le PT, l’auto-organisation et les débats dans les universités, les usines, les exploitations agricoles et, plus généralement, les lieux de travail, les quartiers, les villages… au sein des corporations (avocats, juges…) « permettront la participation de toutes et tous à la construction de la nouvelle République qui prendra en charge toutes les aspirations légitimes du peuple algérien qui a montré tout au long de ces onze mois de révolution un sens aigu de conscience politique collective ».

Et c’est à partir de là, soutient la même formation politique, que les Algériens « pourront mettre en place démocratiquement une Assemblée nationale constituante souveraine dans un processus contrôlé de bout en bout par le peuple ». Une telle constituante sera chargée par le peuple mobilisé de traduire dans la future Constitution « sa volonté de rompre définitivement avec l’ancien régime et la satisfaction de toutes ses revendications politiques, économiques, sociales culturelles… », écrit le PT.

Sur un autre registre, le Bureau politique a exprimé sa satisfaction quant à « l’immense succès » de l’appel lancé par six-cents personnalités publiques pour la libération de Louisa Hanoune, Karim Tabbou, Abdelouaheb Fersaoui, Fodhil Boumala, Samir Belarbi et de tous les détenus d’opinion. Le Bureau politique a tenu, par la même occasion, à réaffirmer son soutien indéfectible à la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, qui entame son neuvième mois de détention à la prison de Blida et sa condamnation « absolument scandaleuse à 15 ans de prison ferme par un tribunal militaire dans le cadre de la criminalisation de l’action politique ». Il exige, dans ce sens, « la libération immédiate et inconditionnelle de la secrétaire générale afin qu’elle puisse reprendre sa place à la tête du Parti et au sein de son peuple ».

Au niveau régional, le Bureau politique a indiqué avoir abordé la situation en Afrique du Nord et au Sahel « rendue explosive à cause des interventions militaires étrangères et des incessantes ingérences extérieures ». Il dénonce à cet effet notamment « la tentative de la Turquie (membre de l’Otan) d’intervenir militairement en

Libye avec qui notre pays partage 1 000 km de frontière commune, ce qui constitue en soi une menace pour la révolution populaire en Algérie ».

Articles similaires