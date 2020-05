A l’occasion du 1er Mai, le Parti socialiste des travailleurs (PST) a appelé à la construction d’un «mouvement ouvrier unitaire et indépendant». Dans une déclaration, rendue publique hier en matinée, il affirme réitérer «son appel à promouvoir toutes les pistes et toutes les possibilités pouvant réunir en une seule force de frappe les énergies combatives au niveau syndical pour réaliser l’indispensable unité d’action». Il appelle également «à s’atteler à la construction d’un mouvement ouvrier unitaire et indépendant, pouvant réaliser un nouveau pôle politique et une convergence démocratique, antilibérale et anti-impérialiste».

La proposition du PST est de commencer donc par le front syndical, en rassemblant toutes les forces de gauche qui croient en la nécessité historique, aujourd’hui, d’un grand pôle syndical unifié. Il s’agira, ensuite, selon le PST, de réfléchir aux moyens de passer au stade de l’édification d’un mouvement politique antilibéral et capable d’assumer les revendications des travailleurs.

Qu’en sera-t-il sur le terrain ? L’idée de commencer par la question syndicale indique que la formation, dirigée par Mahmoud Rechidi, a conscience de la difficulté aujourd’hui de rassembler les forces algériennes de gauche dans un champ politique atomisé et durement affecté par la crise sanitaire. C’est l’aveu en soi, aussi, que la tâche sera dure à moins de réussir le challenge de relancer le Hirak, déclare-t-il. «Nous devons reconstruire notre Hirak populaire sur une base démocratique, sociale et combative. Les masses populaires devront s’auto-organiser solidement et construire avec les travailleurs et les étudiants un front de lutte sociale et politique sur une vaste échelle», proclame-t-il dans une double dénonciation de la gestion par le gouvernement de la situation sanitaire et économique. «En Algérie, où l’allocation chômage n’existe pas, les travailleurs subissent aussi le même sort. Des millions de personnes sont en ce moment sans emploi et d’autres forcés à prendre des congés sans solde». «Si on en croit les statistiques officielles, quelque 3,5 millions de salariés devraient être touchés par cette mise en congé exceptionnel auxquels il faut ajouter quelque deux millions d’indépendants, c’est-à-dire les journaliers, les artisans, les commerçants, les coiffeurs et autres petits métiers dont l’activité est tout simplement suspendue», déplore le PST.

«Avec la misérable allocation d’aide exceptionnelle de l’ordre 10 000 DA, proposée par le gouvernement aux millions d’indépendants, chefs de famille, qui ont suspendu leurs activités et sont restés sans revenus pendant toute la durée de la prévention, on a une idée de la compensation que l’Etat compte apporter aux victimes sociales de cette crise sanitaire», affirme-t-il. Non sans cibler le patronat. «Du côté du FCE, accuse-t-il, la question des rémunérations est secondaire devant le risque de faillite».

