Lionel Messi ne veut pas s’exprimer sur son avenir avant la fin du Mondial 2022, où il espère faire grand avec l’Argentine, pour (sûrement) sa dernière Coupe du monde. Mais alors que le mois de décembre approche à grands pas, les questions autour de l’avenir de La Pulga prennent forme. Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier pour deux saisons, le numéro 30 arrivera à la fin de son contrat au 30 juin prochain. Et forcément, les options sont nombreuses pour lui.

Âgé de 35 ans aujourd’hui, le Parisien retrouve peu à peu sa grande forme en ce début de saison et peut même se vanter d’être le meilleur élément de l’effectif de Christophe Galtier depuis le début de saison. «Je me sens bien, j’ai passé un mauvais moment avant où je n’ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c’est différent, je suis arrivé plus à l’aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir», avait-il d’ailleurs déclaré, après un match de l’Argentine, en préparation.



Un salaire qui pourrait le faire rester

De quoi laisser penser que Lionel Messi restera parisien encore une année de plus ? Pour le moment, on en est loin. Mais selon les dernières révélations du Parisien sur les salaires des joueurs parisiens, une année en option, susceptible d’être levée en accord avec le PSG, a été intégrée au bail de l’ex-Catalan. De plus, il est ajouté que La Pulga toucherait une rémunération annuelle d’environ 41 millions d’euros nets, dont une partie est payée en cryptomonnaie. Une somme qui comprend une prime de fidélité et un abattement fiscal de 30%, en raison du régime spécial d’impatriation.

De quoi forcément donner des envies à l’Argentin de prolonger, d’autant plus qu’il reste difficile pour lui de trouver autant d’avantages financiers dans un autre club, en raison de son âge. Mais il reste difficile, pour le moment, de savoir quel sera l’avenir de Leo Messi. La question d’un retour à Barcelone peut également trotter dans sa tête, lui qui avait promis, en 2019, devant le Camp Nou, qu’il ramènerait la Ligue des Champions en Catalogne. Réponse après le Mondial, en 2023.

Articles similaires