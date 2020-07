La Fédération algérienne de natation (FAN) a précocement décrété la fin de la saison en raison du Coronavirus. Sans trop tâtonner, les responsables de la discipline, à leur tête le président Mohamed Hakim Boughadou, ont préféré se projeter sur les échéances à venir. Ce n’est pas pour autant que la FAN ne s’active pas. La preuve : la structure vient de signer un partenariat avec l’Olympique Nice Natation (France). Cette alliance devrait « servir à accompagner les nageurs de l’équipe nationale.» Le prometteur Jaouad Syoud sera la figure de proue Dz.

Il est certainement le grand espoir de la natation Dz. Syoud aura 21 ans en septembre prochain. En dépit de ses chronos et ses performances remarquables sur les bassins ces trois dernières années, sa marge de progression reste conséquente. Du côté de l’instance fédérale, le patron Boughadou et son équipe ne veulent pas gaspiller ce talent. Ils envisagent même d’en faire le porte-drapeau d’un sport longtemps marginalisé en Algérie. C’est dans cette optique qu’un partenariat a été conclu entre la FAN et l’Olympique Nice Natation. Cette opération devrait permettre à Syoud de franchir un nouveau palier. Une étape cruciale pour celui qui a décroché deux médailles d’or (200m papillon et 200m 4 nages) lors des Jeux Africains 2019 organisés à Casablanca (Maroc) l’été dernier. Cette démarche est une remarquable reprise de nage pour la FAN qui se dit « heureuse d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec le plus important club de natation en France et l’un des plus performants au monde, en l’occurrence l’Olympique Nice Natation, pour l’intégration de notre nageur Syoud_Jaouad – double Champion d’Afrique en titre – au sein du groupe d’élite sous la houlette de M .Fabrice Pellerin.»

Affûtage en Côte d’Azur

Ainsi, après une première phase d’ « apprentissage » en terres hongroises, Syoud ira en Côte d’Azur pour s’affûter à l’approche d’étapes importantes dans sa carrière. « Après la belle expérience vécue par Jaouad en Hongrie pendant quatorze mois en compagnie de la triple championne olympique Katinka Hoszu, la reine des quatre nages, qui s’est conclue par de très bons résultats – double champions au Jeux africains de Casablanca août 2019), nous sommes très heureux de la conclusion de ce nouveau partenariat avec l’un des plus grands clubs européens représenté par son Président, M.Richard Papazian », a indiqué Boughadou.

Cette expérience sera « inédite pour la fédération et une première pour la natation algérienne qui nous permettra de mieux suivre la préparation et l’évolution de notre nageur en étant en contact direct et permanent avec l’encadrement technique. Nous sommes confiants dans le potentiel et la marge de progression de Jaouad Syoud » ajoutera le boss de la FAN.

Boughadou sait que l’athlète détenteur du record d’Algérie du 200m papillon est « l’un des espoirs de la natation algérienne qui a déjà réalisé les minimas «B» sur le 200 mètres 4 nages pour les prochains JO. Nous attendons de son nouveau club – Olympique Nice natation- et de son entraîneur en Chef, Fabrice Pellerin, à ce qu’il le hisse encore plus haut en réalisant les minimas «A» pour les prochains Jeux olympiques Tokyo_2021, en précisant que le but ultime de ce contrat est d’emmener notre nageur à une finale olympique et, disons-le avec ambition, un podium lors des JO Paris_2024.»

Investissement sportif

Dans l’optique de faire évoluer Syoud, « il aura à disposition un staff technique et médical complet composé d’un préparateur physique, un médecin du sport, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un nutritionniste, un psychologue et un préparateur mental. Sur le plan sportif, il est attendu de ce partenariat l’amélioration progressive des performances du nageur en perspective des échéances internationales à court terme au titre desquelles figurent les Jeux olympiques de Tokyo ; le Championnat d’Afrique (Durban – Afrique du sud) ainsi que le Championnat Arabe (Alger- Algérie). A moyen terme, les Jeux méditerranéens prévus à Oran (Algérie) en 2022 et, à plus long terme, les JO Paris 2024.»

Il est clair que la FAN veut mettre toutes les chances du côté d’un jeune qui ne fait pas de vagues même s’il est tout le temps dans l’eau. Comme on dit dans le jargon, la FAN l’a mis « à la 4 ». Le meilleur couloir dans une course vers le triomphe et l’ambition toujours affichée d’un jeune qui a un potentiel indubitable. Ça, les responsables l’ont compris. Peut-ête que Syoud sera le premier médaillé algérien aux JO dans 4 ans ou dans un Championnat du Monde grand bassin. Parce qu’en petits bassins, Salim Iles a pris le bronze et l’argent sur 100m nage libre. C’était à Moscou 2002 et Indianapolis en 2004 dans l’ordre. n