Dossier à polémique depuis son lancement en 2015, le projet du Port Centre d’El-Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera réexaminé, a fait savoir, hier à Tipasa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Dans cette perspective, il sera soumis au Gouvernement, a-t-il ajouté.

Le réexamen ne se limitera toutefois pas au seul lieu d’implantation du projet, a indiqué le ministre à l’APS, précisant que cette option concernera «tous ses aspects socio-économique et stratégique, jusqu’à son impact au volet agricole». En ce sens, il a évoqué «les besoins en infrastructures requis par ce mégaprojet, dont une ligne ferroviaire et une autoroute».

S’agissant du projet du contournement de la ville de Cherchell, une voie express de plus de 18 km, avec sept ouvrages d’art, M. Chiali a instruit de l’impératif d’un suivi hebdomadaire de ce chantier accusant un retard dans sa réalisation. Il a, à ce titre, exprimé sa «préoccupation» à l’égard du non-respect des engagements pris par les entreprises en charge, notamment concernant les délais de livraison fixés pour novembre prochain.

Le taux d’avancement du projet est estimé à 98%, mais il enregistre, cependant, un retard sur un tronçon de 1 300 m, englobant un viaduc permettant de contourner la ville de Sidi Ghiles, est-il signalé.

Pour rappel, le projet du Port Centre d’El-Hamdania avait provoqué des vagues de suspicion dès son lancement pour de nombreux motifs. En plus des soupçons qui pesaient sur les bureaux d’études qui se sont relayés depuis pour sa concrétisation, le projet compte pour principaux initiateurs Ali Haddad et les frères Kouninef, qui se trouvent actuellement en prison dans une série d’affaires ayant participé à mettre à genoux le pays sur le plan économique.

Par ailleurs, ce projet a été constamment remis en cause pour l’atteinte qu’il porte à l’environnement, notamment à la biodiversité marine d’El Hamdania.

Lors du bref passage de Abdelamdjid Tebboune à la tête du Gouvernement, en 2017, Ali Haddad avait été mis en demeure par le ministère des Travaux publics et menacé d’être écarté de ce projet. Mais l’actuel Président de la République n’avait pas alors tardé à son poste, faisant les frais des attaques des hommes d’affaires appartenant au clan des Bouteflika. <

