L’avant-projet de révision de la Constitution continue d’accueillir propositions, discussions et critiques, notamment des principaux acteurs politiques. Le projet de révision de la Loi fondamentale suscite le débat, et c’est une bonne chose, notamment sur le moyen attendu de libérer le champ politique national du climat de crise actuel. Le droit des partis politiques et des associations à participer à la vie de la nation, notamment à travers une procédure de création simplifiée et un accès libre aux médias, exige à l’évidence un environnement politique et juridique assaini, voire susceptible, au débat et à la discussion à large échelle. Certains acteurs politiques estiment déjà que « l’avant-projet de révision constitutionnelle est en retrait par rapport à cette exigence ». D’autres pensent que le texte révisé donne au contraire la part belle aux questions des libertés, une thématique particulièrement sensible depuis le début de la contestation populaire il y a plus d’une année. La révision de la Constitution intervient après une crise politique d’une extrême gravité qui a ébranlé le pays. Pour certains observateurs la nouvelle Constitution sera incontestablement celle des libertés et des droits, le tout encadré par des règles d’Etat de droit qui protègeraient les individus et la collectivité. Une traduction du principe selon lequel « la liberté des uns s’arrêtent là où commence celle des autres ». Cependant, ces débats, à l’évidence passionnants, se trouvent enrayés par une situation inattendue. Aujourd’hui, le contexte de crise sanitaire qui touche le monde entier et dont les conséquences économiques et sociales pourraient être difficiles, ne semble pas propice aux réunions et aux conférences. Le contexte complique également le travail des médias comme vecteur essentiel dans le fait d’informer et dans la favorisation du débat. Le processus de validation du projet de révision constitutionnelle risque à l’évidence de pécher par certaines carences qui pourraient un tant soit peu le fragiliser.