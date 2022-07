Le gouvernement a levé le voile sur les textes de loi en préparation et qui serviront d’assises juridiques à l’offre politique de «rassemblement», notamment dans son chapitre lié à la poursuite des «précédentes étapes de la réconciliation nationale qu’a connues notre pays» par le passé.

Les services du Premier ministère ont indiqué que le gouvernement a examiné, jeudi, un avant-projet de loi portant «mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale» présenté par le ministre de la Justice.

Cet avant-projet de loi «tient compte de l’expérience nationale lors des différentes étapes de la réconciliation nationale qu’a connue notre pays, à commencer par les mesures de clémence, de concorde civile et jusqu’à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale», a précisé la même source.

Le projet de texte propose aussi, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale, de «renouveler les valeurs de tolérance et de privilégier l’approche du dialogue national en incarnant ainsi une initiative visant à ouvrir de nouveaux horizons à la réconciliation nationale», selon les services d’Aïmene Benabderrahmane, lesquels ont souligné que le projet de loi en question sera examiné lors d’un prochain Conseil des ministres.

Le passage à la phase d’élaboration des textes sur lesquels reposera l’initiative du chef de l’Etat fait suite à l’annonce faite le 4 juillet et portant sur des mesures de grâce présidentielle «exceptionnelles» au profit de deux catégories. La première catégorie concerne les détenus condamnés définitivement à une peine capitale, en ce sens que 14 prisonniers bénéficient, en vertu de cette mesure, d’une commutation de la peine capitale par la réclusion à temps de 20 ans.

La deuxième catégorie concerne les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité pour des crimes de droit commun, autres que les meurtres et les homicides, en ce sens que 27 détenus bénéficient, en vertu de cette mesure, d’une commutation de la peine de réclusion à perpétuité par la réclusion à temps de 20 ans. «… Dans le cadre des mesures prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les consultations avec les représentants des partis politiques et de la société civile, une loi spéciale est actuellement en cours d’élaboration au profit des détenus condamnés définitivement, et ce, en prolongement des lois sur la Rahma et la concorde civile», lit-on dans le communiqué rendu public la veille de la célébration des 60 ans d’Indépendance.

Dix jours plus tard, la Présidence de la République a expliqué davantage les catégories concernées par les mesures de grâce présidentielle et où elle a indiqué qu’une «loi spécifique a été élaborée, en prolongement des lois sur la Rahma et la concorde civile, au profit de 298 détenus condamnés définitivement, à soumettre la semaine prochaine à la réunion du Gouvernement, puis en Conseil des ministres pour examen et approbation», ajoutant que «cette loi sera présentée au Parlement dans sa prochaine session».

Dans sa réaction aux précisions apportées par la présidence après le communiqué du 4 juillet, Maître Farouk Ksentini a considéré que cette «loi spécifique constitue le prolongement de l’esprit de la réconciliation nationale».

De son côté, Lakhdar Benkhelaf, leader du parti islamiste, le FJD, la perspective d’une loi spécifique dans le prolongement de celle sur la Rahma et la concorde civile «est une réponse favorable» de la part du chef de l’Etat aux revendications du FJD.

A rappeler qu’une première loi concernant la période de la décennie noire a été promulguée en 1995 sous la présidence de Liamine Zeroual et la deuxième en 1999, au début du premier mandat d’Abdelaziz Bouteflika.

Destinées à mettre un terme à la violence et à vider le maquis de ses djihadistes, elles ont été complétées en 2005 par une Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui promettait l’extinction des poursuites pour les terroristes islamistes qui ont accepté de déposer les armes, à l’exception de ceux qui sont accusés de massacres collectifs, de viols et d’attentats aux explosifs.