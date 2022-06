Les plénières de l’APN reprendront demain lundi avec au programme la présentation, le débat, qui sera cependant restreint conformément à la demande du gouvernement, et le vote du projet de loi sur l’investissement qui atterrit à la chambre basse du Parlement après avoir été retoqué à plusieurs reprises.



La programmation de cette plénière marque manifestement l’accélération de l’activité dans l’hémicycle Zighout Youcef à quelques jours seulement de la fin de la session ordinaire du Parlement, ce qui annule de fait le scénario du prolongement de cette session.

Mercredi dernier, le Bureau de l’APN a indiqué avoir approuvé lors d’une réunion présidée par M. Brahim Boughali, président de l’APN, la demande du Gouvernement pour procéder au débat et au vote du projet de loi sur l’investissement, selon un communiqué de la chambre basse.

«Lors de cette réunion, un agenda a été arrêté pour les plénières qui devraient reprendre lundi 27 juin consacrées à la présentation, au débat et au vote du projet de loi sur l’investissement», a précisé la même source.

Pour sa part, la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN s’est réunie jeudi pour poursuivre l’examen des dispositions du projet de loi sur l’investissement, a indiqué un communiqué de la commission.

Lors de la réunion, conduite par le président de la commission, Smail Kouadria, en présence des présidents de groupes parlementaires et des vice-présidents de l’APN, «l’accent a été mis sur l’importance de ce projet de loi, qui incarne le 16e engagement du président de la République en faveur de l’amélioration du climat des affaires et de l’encouragement de l’investissement, ainsi que sur l’importance de la préservation de la sécurité juridique pour éviter de recourir à l’amendement des lois à courts intervalles», a précisé la même commission.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a présenté, le 14 juin, l’avant-projet de loi sur l’investissement devant la Commission chargée des affaires économiques de l’APN.

Le projet de loi a été adopté le 19 mai en Conseil des ministres, lors d’une réunion spéciale, puis soumis au Patronat quelques jours plus tard, pour que les chefs d’entreprise puissent fournir une réflexion sur son contenu.

Le ministre de l’Industrie a déclaré que le texte vise à «renforcer la compétitivité, ainsi que l’attractivité de la destination Algérie en matière d’investissements étrangers». Il vise également à «renforcer la confiance dans le cadre législatif, en consacrant le principe de la liberté de l’acte d’investir», de même qu’il propose que «l’investisseur ait la possibilité de bénéficier du foncier industriel relevant du domaine des biens d’Etat». Il y a également la possibilité de pouvoir «accueillir des activités de l’étranger dans le cadre de la délocalisation», a fait savoir Ahmed Zeghdar.



Haro sur les obstacles bureaucratiques



Loin de l’activité parlementaire, le chef de l’Etat a insisté jeudi à Oran sur la levée des obstacles bureaucratiques qui entravent l’investissement.

Lors de l’inauguration de l’hôtel 5 étoiles «AZ Grand Oran» dans la daïra d’Es-Sénia, en marge des festivités d’inauguration des Jeux méditerranéens, le Président Tebboune a assuré au propriétaire de cet hôtel qu’il «peut contacter directement le wali au cas où il affronterait un quelconque obstacle bureaucratique, afin de prendre les mesures qui s’imposent», affirmant que «ces pratiques doivent cesser définitivement et je ne pardonnerai personne».

Pour le président, «un Algérien qui investit dans un hôtel 5 étoiles à l’intérieur du pays, pas nécessairement à Alger, et avec son argent propre ne demandant aucun crédit à l’Etat, il faut le traiter avec égard».

Saluant les investissements réalisés par le propriétaire de cet hôtel, le président de la République a rappelé que «des gens ont pris de l’argent de l’Etat et l’ont investi à l’étranger». «Votre travail doit être un exemple pour les autres. Il faut que les gens sachent qu’une personne avec son argent peut fructifier son capital dans son pays et devenir riche tout en étant intègre avec les gens et avec son pays», a-t-il souligné à l’adresse de l’investisseur, exhortant cet opérateur économique à investir dans le Sud du pays, tout en insistant sur la formation dans le domaine de l’hôtellerie dans des établissements algériens spécialisés.