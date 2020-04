Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche, chef de service cardiologie à l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), plaide en faveur de l’élargissement de l’utilisation de la chloroquine aux fin de mettre à l’abri et de préserver les 12 wilayas qui n’ont pas été touchées, pour l’heure, par la pandémie du Covid-19. «L’Algérie a pris une décision courageuse en optant pour l’administration de la chloroquine aux personnes infectées par le coronavirus», a-t-il indiqué, hier, lors de son passage à la Chaîne III, au motif que «cette molécule médicamenteuse a donné des signes positifs lors des traitements des patients atteints par le virus».

Dans ce cadre, l’hôte de l’émission «l’Invité de la Rédaction» préconise un traitement précoce des patients manifestant les moindres symptômes qui font suspecter la maladie. «Il est fondamental de traiter très tôt les patients, au moindre symptôme, surtout les personnes âgées, les personnes souffrant du diabète et les hypertendus», a-t-il recommandé. Aussi, et outre un traitement précoce des malades, le Professeur de cardiologie évoque «l’importance du confinement» dans la prévention contre la propagation de la maladie. «Il faut strictement observer le confinement et l’isolation généralisée afin de freiner des éventuelles contaminations», a-t-il lancé.

S’agissant de l’attitude de certains concitoyens qui sous-estiment la pandémie, le professeur se dit inquiet : «Je suis sincèrement inquiet du comportement de certains jeunes qui sous-estiment la gravité de la maladie, ce qui provoque un dysfonctionnement dans la lutte contre ce virus, qui est extrêmement contagieux.» Avant de soutenir que «le travail qu’il faudra accomplir sur le terrain est colossal». Plus précis à ce sujet, il lancera qu’«il faut empêcher les citoyens d’une wilaya infectée par la maladie de se rendre dans une autre wilaya qui n’est pas infectée».

Dans le même ordre d’idées, il défend l’idée de fermer rapidement les grandes surfaces et encourager les livraisons à domicile. Le diagnostic précoce et notamment le dépistage figurent tout autant parmi les recommandations phares de l’hôte de la Radio nationale : «Il est urgent et impératif d’élargir les moyens de dépistages et ne pas attendre les déclarations des citoyens qui sont suspects de maladie.»

Dans le même ordre d’idées et à l’instar de plusieurs professionnels de la santé qui sont intervenus ces derniers jours, le Pr. Nibouche appelle à des mesures particulières en direction du personnel de santé, le personnel le plus exposé à la maladie : «La situation nécessite de préserver le personnel de la santé contre toute infection pour qu’ils puissent accomplir leur travail dans de bonnes conditions.»

