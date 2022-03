Le producteur de cinéma et homme d’affaires tunisien Tarak Ben Ammar est devenu fin février l’unique actionnaire des Studios de Paris, qu’il avait cofondés avec le cinéaste français Luc Besson, a-t-on appris dimanche auprès du groupe EuropaCorp. Ces neuf studios de tournage situés aux portes de Paris, ouverts en 2012, avaient été pensés pour rivaliser avec les grosses structures européennes comme les studios Pinewood, près de Londres au Royaume-Uni, ou ceux de Babelsberg dans la banlieue de Berlin. Selon le magazine américain spécialisé Variety, plusieurs séries à succès projettent de venir y tourner, dont la prochaine saison de la série Netflix «Emily in Paris». Jusqu’ici, EuropaCorp (groupe fondé par Luc Besson), sa holding Frontline, Euromedia et Bleufontaine (société du groupe de Tarak Ben Ammar) se partageaient l’actionnariat des studios. Actionnaire minoritaire, Tarak Ben Ammar en assurait la direction générale. «EuropaCorp, et les associés Frontline et Euromedia, cèdent leurs parts dans Studios de Paris à Eagle Pictures France, société contrôlée par Tarak Ben Ammar, associé historique des Studios de Paris», a annoncé le groupe EuropaCorp dans un communiqué daté du 22 février, transmis dimanche à l’AFP. «La valeur d’entreprise retenue pour la transaction est de 33» millions d’euros, précise-t-il.

