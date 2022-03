Si la journée d’hier a été réservée aux interventions des témoins dans l’affaire, au réquisitoire du procureur de la République et aux plaidoiries des avocats des accusés et du Trésor public, force est de constater que le discours de l’ex-ministre, jeudi à l’ouverture de son procès après plusieurs reports, aura marqué le déroulement du procès devant le pôle financier du tribunal de Sidi M’hamed, près la cour d’Alger. Plus que sa quête pour retrouver sa liberté, Khalida Toumi tient visiblement à sa réhabilitation.

PAR NAZIM B.

Il semblerait ainsi que Khalida Toumi attendait ce moment depuis longtemps, elle qui a subi une détention préventive depuis 29 mois pour des accusations annonçant «dilapidation volontaire de deniers publics», «octroi volontaire de privilèges non justifiés en matière de marchés publics et abus de pouvoir».

Des accusations que l’ex-ministre déclare rejeter «catégoriquement (…) dans le fond et dans la forme», soutenant la thèse qu’elle est «une détenue politique».

«La preuve est que la décision de mon incarcération avait été prise avant l’instruction et qu’elle n’avait aucune relation avec la gestion du secteur de la culture à l’époque où j’étais ministre, mais que les manifestations internationales et le film sur l’Émir Abdelkader ont été utilisés pour masquer le caractère politique de mon arrestation», a-t-elle souligné au juge. Elle ajoutera avoir prouvé depuis le début de l’instruction à la Cour suprême et au tribunal de Sidi M’hamed que ces accusations «ne sont pas fondées par rapport aux expertises établies en ma faveur», soulignant que «toute la durée de ma mission, j’ai veillé à la préservation de l’argent public, j’ai contré toutes les tentatives de pillage des biens et de l’argent du secteur, les rapports des 11 expertises le prouvent».

Sur sa lancée et devant une assistance très attentive, Khalida Toumi remet en cause l’expertise des inspecteurs de l’IGF qui, selon elle, «ont confondu entre mes missions de ministre, membre du gouvernement, et de mes attributions en qualité de présidente du comité exécutif de chaque manifestation culturelle».

Expliquant que toutes les dépenses financières nécessitées par la nature de ces manifestations représentaient la contrepartie de réalisation et de prestations réellement effectuées, Mme Toumi dira qu’«il n’y a eu aucune dilapidation volontaire ou involontaire de deniers publics et, pour preuve, aucun rapport ne mentionne trou financier».

Dans son plaidoyer à forte connotation politique, Khalida Toumi s’est démarquée de toute affiliation au système Bouteflika.

«Je n’ai jamais appartenu ni appartiendrai à ce qu’on a appelé la ‘‘îssaba’’ puisque je m’y suis opposée. J’ai combattu toutes les dérives et j’ai quitté le gouvernement en 2014 à ma demande, lorsque j’ai constaté avec conviction que le président de la République est sciemment porté absent, que j’ai vu, plus qu’une fois, ce qui est devenu le système de gouvernance dans lequel l’autorité institutionnelle légitime a été remplacée par une autorité parallèle, obscure et illégitime et enfin quand j’ai été choquée par l’orientation économique, sociale et politique régressive mise en œuvre à l’époque».

Elle ajoutera qu’en «2015, j’ai assumé mes responsabilités de citoyenne soucieuse de l’intérêt de mon pays avec la signature, avec 18 personnalités nationales, d’une lettre ouverte adressée au Président, lui demandant de nous recevoir pour lui exposer notre profonde inquiétude face au cours dangereux pris par le régime en légalisant la prédation de la propriété collective et de l’argent public, faisant exploser le pillage de nos ressources nationales à l’intérieur et à la l’extérieur et la généralisation de la corruption.» Khalida Toumi a conclu son argumentaire en se déclarant convaincue qu’elle est une détenue politique.

«C’est pourquoi, je vous demande M. le juge, la levée de toutes les charges retenues contre moi et ma réhabilitation», une demande qu’elle a aussi exprimé en faveur des cadres du secteur poursuivis dans la même affaire. <