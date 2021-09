Le tribunal criminel de Dar El Beida (Cour d’Alger) a reporté dimanche au 10 octobre prochain le procès de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh poursuivi pour entrave à la justice lorsqu’il était à la tête du secteur. Le report intervient à la demande du collectif de défense et vise à permettre la compulsation du dossier et la comparution de tous les accusés (en liberté) dans cette affaire. Sont également poursuivis dans cette affaire, le conseiller et frère de l’ancien président de la République, Said Bouteflika, l’homme d’affaires Ali Haddad, et l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Taieb Hachemi qui a été débouté de sa demande de relaxe pour raisons de santé. Le Conseiller instructeur près la Cour suprême avait ordonné le 22 août 2019 le placement de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh en détention provisoire pour « abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et incitation à faux en écriture officielle ».

