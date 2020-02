Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a décidé mercredi de reporter au 26 février courant le procès de Kamel Chikhi et de 6 autres individus poursuivis pour octroi et perception d’avantages ainsi que d’abus de fonction, et ce pour défaut de comparution des accusés et absence de certains témoins, rapporte l’APS. Condamné à 10 ans de prison ferme dans une autre affaire, Kamel Chikhi dit « El Boucher » est poursuivi avec 6 autres individus, actuellement en détention provisoire, pour abus de fonction et d’octroi et perception d’indus avantages. Le report du procès a été décidé en raison de l’absence de certains témoins et le défaut de comparution des accusés, actuellement en détention provisoire. Le même tribunal a condamné, en juillet dernier, Kamel Chikhi dit » El Boucher » à dix ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende d’un million de DA avec l’interdiction, pendant 5 ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au trésor public en tant que partie civile. Kamel Chikhi a été poursuivi dans cette affaire pour « incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services« .

