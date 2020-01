Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, dimanche à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie. L’entretien s’est déroulé au siège de la Présidence de la République. Le président Erdogan est arrivé peu auparavant à Alger pour une visite d’amitié et de travail de deux jours à l’invitation du président Tebboune. Lors de cette visite, les deux Présidents auront des échanges sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays, l’élargissement des domaines de coopération bilatérale, ainsi que la concertation sur les questions internationales d’intérêt commun.

