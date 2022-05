Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu lundi à Ankara en tête à tête avec le Président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue depuis dimanche en Turquie à l’invitation de son homologue turc.

Les entretiens tenus au Complexe présidentiel s’élargiront par la suite aux délégations des deux pays. A l’issue des entretiens, il sera procédé à la signature d’accords et de mémorandums d’entente visant à renforcer la coopération entre l’Algérie et la Turquie dans plusieurs domaines.

Avant les entretiens, un accueil solennel chaleureux a été réservé au Président de la République par son homologue turc. Dans la matinée, le Président Tebboune a visité le Mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk à Ankara et le musée où sont conservés des objets et documents personnels du leader turc.

Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara pour une visite d’Etat de trois jours en Turquie à l’invitation de son frère le président Erdogan.

Il est accompagné d’une importante délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de l’Energie et des Mines, de l’Industrie, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du Tourisme, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre délégué chargé des micro-entreprises et du ministre délégué chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.