Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est recueilli, lundi au sanctuaire des martyrs (Maqam Echahid) à Alger, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale, à l’occasion de la commémoration du 67e anniversaire de son déclenchement. Après avoir passé en revue une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. Etaient présents, les présidents du Conseil de la nation, Salah Goudjil et de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et le chef d’état-major de l`Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, ainsi que des membres du Gouvernement.

