Le président de la République, Abdelmdjid Tebboune, a eu jeudi un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, auquel il a exprimé ses remerciements pour la prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le président de la République, M. Abdelmdjid Tebboune, a eu aujourd’hui un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, lors duquel il lui a fait part de ses remerciements et de sa gratitude pour la prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne », précise la même source. Le Président allemand a, à son tour, « adressé au Président Tebboune ses vœux de santé, et de prospérité et de progrès au peuple algérien », ajoute le communiqué. Les deux présidents ont évoqué, à cette occasion, « la coopération bilatérale et les perspectives de sa promotion dans tous les domaines, au mieux des intérêts des deux peuples amis ». Par ailleurs, « le Président allemand a adressé une invitation pour une visite officielle en Allemagne au Président de la République, qui l’a acceptée en le remerciant ». La visite sera programmée après la fin de la pandémie, conclut le communiqué.

