Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement d’augmenter les salaires et l’allocation chômage, au regard “des recettes supplémentaires” engrangées cette année par l’économie nationale.

“Tant qu’il y a des recettes supplémentaires cette année, je m’engage à augmenter les salaires et l’allocation chômage”, a annoncé le Président Tebboune, dans un extrait de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale qui sera diffusée dimanche soir sur les chaînes de la radio algérienne et de la télévision publique et la chaîne AL24 news ainsi que sur les différentes chaînes privées, ajoutant que “la bataille que nous menons a pour objectif le recouvrement de la dignité”.

Répondant à une question sur la possibilité d’opérer un remaniement ministériel, le président de la République a affirmé qu'”il y aura un remaniement ministériel”, le qualifiant de “chose normale qui intervient dans tous les gouvernements du monde”.

Un remaniement, a-t-il dit, qui s’inscrit dans le cadre de “la mise en œuvre de nos engagements”. Par ailleurs, le Président Tebboune a mis en avant “la bonne volonté et le haut sens de patriotisme des travailleurs du groupe Sonatrach”, les saluant “du plus simple employé au plus haut cadre” pour les efforts consentis. S’agissant de l’enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, le président de la République a fait savoir que cette décision “sera appliquée dès cette année” pour permettre à l’Algérie “de s’imposer à l’international”, “la langue française étant un butin de guerre mais l’anglais est une langue internationale”.

Le Président Tebboune a évoqué le défilé militaire organisé par l’Armée nationale populaire (ANP) à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, soulignant que “l’Algérie a le droit d’organiser un défilé militaire à l’occasion de l’anniversaire de son indépendance et de mettre en avant la cohésion entre le peuple algérien et l’ANP, celle-ci étant une Armée-Nation”.

S’agissant du sommet arabe prévu début novembre 2022 à Alger, le président de la République a affirmé que l’Algérie “jouit d’une crédibilité dans le monde arabe”, soulignant que “la famille arabe se réunira à Alger” et que l’Algérie “est la mieux placée pour rassembler le monde arabe”.

Le Président Tebboune a abordé également les relations entre l’Algérie et l’Italie et salué l’évolution qu’elles ont connue récemment, exprimant la disposition des deux pays à s’engager dans “la production conjointe dans le domaine de l’industrie mécanique et de la construction automobile et navale”.