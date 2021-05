Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé mercredi ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’avènement de Aïd El-Fitr, l’appelant à davantage de vigilance et de respect des mesures préventives contre le Coronavirus. « Cette heureuse occasion m’offre l’opportunité de m’adresser à vous, concitoyennes et concitoyens, pour vous inviter à davantage de vigilance, d’engagement et de respect des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 qui continue de faucher des vies et détruire les économies du monde, nonobstant les moyens colossaux mobilisés pour lutter contre ses incidences graves dans divers domaines », a indiqué le Président Tebboune dans une allocution adressée au peuple algérien à la veille de la célébration de Aïd El-Fitr. Après avoir salué « les valeurs de solidarité dont a fait montre, comme à l’accoutumée, notre vaillant peuple en ce mois de miséricorde », le Président Tebboune a affirmé que « nous sommes appelés, aujourd’hui alors que nous célébrons la fête de l’Aid, à maintenir cet esprit et ces mêmes valeurs ». Le président de la République a saisi cette occasion pour adresser ses voeux au peuple palestinien. « Je ne manquerais pas, en cette grande occasion, de me remémorer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résistance héroïque face à l’occupation et à l’agression contre la Mosquée d’Al Aqsa, première qibla à Al Qods. Malgré leurs souffrances, nous leur souhaitons un heureux Aid à Ghaza et en Cisjordanie ».

