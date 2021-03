Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré dimanche à Alger, la disponibilité de l’Algérie à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élection, attendues par le peuple malien. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’entretien qu’il a eu avec son homologue malien, Bah N’Daw, le président Tebboune a indiqué que « la rencontre avec le chef d’Etat malien, en visite de travail et d’amitié en Algérie, a été l’occasion de lui exprimer nos félicitations pour le retour de la sérénité dans son pays ainsi que pour la réunion tenue, récemment, à Kidal (nord malien) ». Et d’ajouter : « comme nous l’avons déjà affirmé, lors de précédentes rencontres, nous demeurons à la disposition de nos frères maliens pour tout ce qu’ils jugent nécessaire dans la phase actuelle en vue de l’apaisement de la situation et de la préparation des élections qu’ils ont décidées ». Le président de la République a tenu à cette occasion à « souhaiter chaleureusement la bienvenue » à M. Bah N’Daw et à la délégation qui l’accompagne.

