Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu, mercredi, à Koweït, par le prince héritier de l’Etat du Koweït Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue dans ce pays depuis mardi.

La rencontre a eu lieu au palais de Bayan dans le cabinet princier, où le président de la République et le prince héritier ont eu des entretiens officiels, en présence des délégations des deux pays.

A l’issue de cette rencontre, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a offert un déjeuner en l’honneur du président de la République.

La visite du chef de l’Etat au Koweït a été sanctionné par une déclaration commune traçant les grandes lignes de la coopération et du partenariat avec cet état du Golfe notamment dans les secteurs des hydrocarbures et les probables investissements possibles. il a été aussi question du prochain sommet arabe et la centralité de la cause palestinienne.